Ropa con trapos reciclados: el upcycling que es tendencia en la moda

El mundo de la moda siempre ha sorprendido en las grandes pasarelas con creaciones abstractas y que despiertan la curiosidad. El reciclado ha formado parte de esas creaciones en reiteradas ocasiones pero ahora ha vuelto a sorprender una iniciativa a la que podemos sumarnos todos.

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El auge del upcycling en la actualidad propone transformar elementos cotidianos del hogar en prendas de diseño exclusivo. Es por eso que muchas personas reutilizan telas o prendas en desuso para confeccionar otras.

¿Qué es el upcycling?

El upcycling, también conocido como supra-reciclaje, consiste en transformar objetos usados, residuos o materiales de desecho en nuevos productos de mayor valor, calidad o utilidad que el original, sin pasar por un proceso industrial de descomposición.

La diferencia que presenta con el reciclaje tradicional es que esta práctica creativa aprovecha la forma, textura o componentes de lo que ya existe para darle una segunda vida útil. Es por ello que muchas telas son empleadas con este fin, incluso las que trapos y repasadores que nunca imaginaríamos vestir.

¿Ropa con trapos reciclados?

El upcycling y la moda han vuelto a unirse y, como se señaló, se están empleando trapos y repasadores para darle forma a nueva ropa. Se trata de una práctica que, con telas que comúnmente se utilizan para la limpieza en el hogar, se busca conseguir una estética que desafía el uso de materiales convencionales y apuesta por la innovación radical.

La iniciativa ha tenido un fuerte impulso en Argentina en donde comercios de Buenos Aires han sorprendido con prendas disruptivas y auténticas confeccionadas con estos textiles. Según los impulsores de esta iniciativa, vestir prendas elaboradas con trapos de cocina no solo rompe con la monotonía de los colores y texturas tradicionales del mercado local, sino que funciona como un catalizador urbano que alegra el estado de ánimo.

