Los signos bendecidos por el universo del 23 al 31 de mayo gracias a la Luna Creciente

El cielo de finales de mayo de 2026 estará marcado por una poderosa etapa de expansión y crecimiento gracias a la Luna Creciente. Dicha fase comenzará el sábado 23 de mayo en Virgo (Cuarto Creciente) y culminará con la esperada Luna Llena en Sagitario el 31 de mayo.

En astrología, este periodo representa movimiento, desarrollo y oportunidades para impulsar proyectos, tomar decisiones y avanzar hacia objetivos importantes. La energía de la Luna Creciente invita a actuar, organizar planes y fortalecer aquello que comenzó a sembrarse durante la Luna Nueva.

Al iniciar en Virgo y concluir en Sagitario, este ciclo combina practicidad, disciplina y visión de futuro, generando una vibración especialmente positiva para algunos signos del zodiaco. Estas son las personas más afortunadas.

Astrología: ¿Qué signos serán los más beneficiados por la Luna Creciente del 23 al 31 de mayo?

Tauro: crecimiento en proyectos personales y estabilidad emocional. La energía de tierra de Virgo te ayudará a avanzar con seguridad y obtener resultados concretos.

crecimiento en proyectos personales y estabilidad emocional. La energía de tierra de Virgo te ayudará a avanzar con seguridad y obtener resultados concretos. Géminis: nuevas oportunidades y cambios positivos. Uno de los signos más favorecidos. Podrás tomar decisiones importantes y abrir caminos relacionados con comunicación o trabajo.

nuevas oportunidades y cambios positivos. Uno de los signos más favorecidos. Podrás tomar decisiones importantes y abrir caminos relacionados con comunicación o trabajo. Virgo: expansión, organización y reconocimiento. Con el cuarto creciente en tu signo, sentirás un fuerte impulso para concretar metas y ordenar aspectos clave de tu vida.

expansión, organización y reconocimiento. Con el cuarto creciente en tu signo, sentirás un fuerte impulso para concretar metas y ordenar aspectos clave de tu vida. Leo: creatividad, protagonismo y buenas noticias. Proyectos personales o laborales comenzarán a mostrar avances importantes durante estos días.

creatividad, protagonismo y buenas noticias. Proyectos personales o laborales comenzarán a mostrar avances importantes durante estos días. Sagitario: crecimiento y claridad de propósito. La energía culminará con la Luna Llena en tu signo, potenciando logros, decisiones y oportunidades de expansión.

crecimiento y claridad de propósito. La energía culminará con la Luna Llena en tu signo, potenciando logros, decisiones y oportunidades de expansión. Capricornio: consolidación de objetivos y estabilidad. Será un periodo ideal para construir bases firmes y avanzar en metas a largo plazo.

Luna Creciente de mayo 2026: ¿Cuál es la energía astrológica disponible?

La fase de Luna Creciente representa un periodo de acción, crecimiento y desarrollo. Esta etapa comienza con el Cuarto Creciente en Virgo y culmina con la Luna Llena en Sagitario, generando un recorrido energético que impulsa tanto la organización como la expansión.

En astrología, la Luna Creciente es una fase asociada con movimiento, productividad y fortalecimiento de proyectos personales, profesionales o emocionales. Durante estos días se potencian especialmente:

Inicios laborales o económicos.

Organización de rutinas y hábitos saludables.

Estudios, viajes y nuevos aprendizajes.

Toma de decisiones importantes.

Crecimiento de proyectos personales y creativos.

El hecho de que esta fase comience en Virgo aporta disciplina, análisis y capacidad de planificación. Luego, al culminar en Sagitario, la energía se expande hacia la búsqueda de nuevos horizontes, metas ambiciosas y mayor confianza personal.

Desde el punto de vista astrológico, esta Luna Creciente invita a actuar con constancia y visión de futuro. No alcanza solo con desear cambios: el universo impulsa a comprometerse con acciones concretas. La energía lunar favorecerá especialmente a quienes se animen a crecer, organizar sus prioridades y avanzar con decisión hacia aquello que realmente desean construir.