Plantillas de Kpop Demon Hunters para hacer dulceros y cajitas sorpresa

Las HUNTER/X se han convertido en los personajes más queridos de grandes y pequeños. Si en casa tienes a una pequeña guerrera kpop y pronto se avecina su cumpleaños, alguna fiesta temática o cualquier otra ocasión especial, aquí te compartimos 3 ideas de plantillas de Kpop Demon Hunters para descargar y hacer dulceros infantiles y cajitas sorpresa. Son fáciles de crear y lo mejor de todo: ¡No gastarás una fortuna!

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3 ideas de plantillas de Kpop Demon Hunter para hacer dulceros

Los detalles en las fiestas infantiles nunca pasan desapercibidos. Sorprender a tus invitados con dulceros o cajitas sorpresa siempre es una gran opción. Dicho esto, aquí te compartimos 3 plantillas de Kpop Demon Hunters fáciles, bonitas y súper aesthetic para crear este tipo de recuerdos para tu próxima celebración.

1. Clásico

Si lo que buscas es un diseño clásico, pero hermoso, checa esta increíble plantilla con Rumi, Mira y Zoey. Te recomendamos imprimirla en papel fotográfico con acabado brillante. De este modo, el brillo del fondo resaltará aún más, dando como resultado un dulcero precioso.

2. Kawaii

Para un diseño más kawaii, te compartimos esta plantilla. En sus caras principales cuenta con la versión kawaii de las HUNTER/X, mientras que a los costados tiene al resto de los personajes de la cinta en forma de stickers, lo que agrega un acabado espectacular.

3. Con los Saja Boy

Si deseas que los Saja Boys también sean los protagonistas de tu dulcero o cajita sorpresa, te compartimos este increíble diseño. Al igual que el primero, imprimirlo en papel fotográfico con acabado brillante le dará un toque más especial. Aunque también lo puedes imprimir en cartulina opalina y el resultado será igual de hermoso.

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