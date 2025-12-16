Así puedes saber tu signo animal y elemento en el horóscopo chino: la forma fácil según tu fecha de nacimiento
Conoce cómo sacar tu horóscopo, con las energías positivas y negativas que podrían influenciar en tu personalidad.
¿Quieres saber qué animales eres y con qué elemento estás asociado en el horóscopo chino ? En ocasiones esta ideología astrológica puede sonar muy complicada para muchos, pero la realidad es que conocerlo es más fácil de lo que crees: solo necesitas tu fecha de nacimiento.
El animal que te representa importa en la cultura china debido a que determina rasgos claves de tu comportamiento, personalidad, tu forma de tomar decisiones y la suerte que tienes en el amor y el dinero. En total son 12 animales, mientras que hay 5 elementos.
Para saber cuál es el tuyo, la astróloga Ludovica Squirru Dari señaló a Clarín un método sencillo, solo debes identificar tu año de nacimiento de esta lista:
- Rata: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
- Búfalo: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
- Tigre: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
- Conejo: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2023
- Dragón: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024
- Serpiente: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025
- Caballo: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026
- Cabra: 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027
- Mono: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028
- Gallo: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029
- Perro: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030
- Cerdo: 1911, 1923, 1935, 1947, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031
Ahora, para identificar el elemento solo debes observar cuál es el último número en tu año de nacimiento. Por ejemplo, si naciste en 1995, el 5 es el que usarás. Queda de la siguiente manera.
- 0 o 1: Metal
- 2 o 3: Agua
- 4 o 5: Madera
- 6 o 7: Fuego
- 8 o 9: Tierra
Cabe señalar que, a diferencia del occidente, el Año Nuevo no inicia el 1 de enero, sino a mediados de febrero . En 2026, la fecha designada será el 17 de febrero.