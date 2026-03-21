Las 7 mejores ensaladas para días de calor

Durante la temporada de calor, las ensaladas pueden aportar esa frescura que se necesita para combatir las altas temperaturas. Aunque comúnmente al escuchar la palabra "ensalada" pensamos en lechuga, existe una gran variedad de recetas llenas de sabor.

Hoy te presentamos al menos 7 formas de hacer ensaladas que cambiarán por completo tu perspectiva de este platillo, son ricas y saludables, y muchas de ellas perfectas para comer en Cuaresma o durante la Semana Santa 2026.

Las 7 mejores recetas de ensaladas para días de calor

Ensalada griega con sandía

Es una variante muy fresca a lo clásico, ya que mezcla cubos de sandía sin semillas, pepino, cebolla morada, pimiento verde, queso feta desmigado, hojas de menta fresca, aceitunas negras, limón y aceite de oliva.

Ensalada Slaai de aguacate y jengibre

Es ligera, pero con un toque más cremoso. Solo necesitas cortar cubos de aguacate y mezclarlos con rábanos previamente cortados en láminas o en rodajas muy delgadas.

Puedes añadir cacahuates tostados para un toque crugiente y también agregar un aderezo especial elaborado con jugo de limón, sal y jengibre fresco rallado.

Estas son las ensaladas más frescas para comer en primavera|Pexels: TUBARONES PHOTOGRAPHY

Tabulé

Es una ensalada originaria de medio oriente, con el perejil como su hoja principal, este debe estar picado finamente y mezclarse con tomate, cebolla y menta. Además, se debe agregar sémola de trigo hidratada, mucho limón y aceite de oliva.

Ensalada de legumbres de verano

Pueden combinarse garbanzos, lentejas y alubias cocidas con tomate, cebolla, pimiento rojo, finamente picado. Algunas personas añaden queso, aguacate y vinagreta de mostaza o manzana.

Las ensaladas frescas pueden ser de fruta o de legumbres|Pexels: Towfiqu barbhuiya

Ensalada de papa

Se prepara fácilmente con cubos de papa cocida fríos y agregando pepino en rodajas, tomates cherry, pimiento verde, cebolla y queso.

Ensalada de fruta

Puedes utilizar cubos de manzana o de pera y mezclarlos con rodajas finas de apio, uvas partidas a la mitad y trozos de nueces. El aderezo que las acompaña es de yogur griego con miel.

Las ensaladas frescas son perfectas para combatir el calor en primavera|Pexels: Polina Tankilevitch

Ensalada de jícama y naranja

Es común en lugares como Yucatán y está hecha de cubos de naranja, mandarina y jícama crujiente. Se acompaña con jugo de limón, chile en polvo y sal al gusto.

