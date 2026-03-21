Las 7 mejores ensaladas para días de calor
Conoce las recetas de las 7 mejores ensaladas que puedes preparar para combatir los días de calor, son jugosas, saludables, y alejadas de la clásica lechuga
Durante la temporada de calor, las ensaladas pueden aportar esa frescura que se necesita para combatir las altas temperaturas. Aunque comúnmente al escuchar la palabra "ensalada" pensamos en lechuga, existe una gran variedad de recetas llenas de sabor.
Hoy te presentamos al menos 7 formas de hacer ensaladas que cambiarán por completo tu perspectiva de este platillo, son ricas y saludables, y muchas de ellas perfectas para comer en Cuaresma o durante la Semana Santa 2026.
Las 7 mejores recetas de ensaladas para días de calor
- Ensalada griega con sandía
Es una variante muy fresca a lo clásico, ya que mezcla cubos de sandía sin semillas, pepino, cebolla morada, pimiento verde, queso feta desmigado, hojas de menta fresca, aceitunas negras, limón y aceite de oliva.
- Ensalada Slaai de aguacate y jengibre
Es ligera, pero con un toque más cremoso. Solo necesitas cortar cubos de aguacate y mezclarlos con rábanos previamente cortados en láminas o en rodajas muy delgadas.
Puedes añadir cacahuates tostados para un toque crugiente y también agregar un aderezo especial elaborado con jugo de limón, sal y jengibre fresco rallado.
- Tabulé
Es una ensalada originaria de medio oriente, con el perejil como su hoja principal, este debe estar picado finamente y mezclarse con tomate, cebolla y menta. Además, se debe agregar sémola de trigo hidratada, mucho limón y aceite de oliva.
- Ensalada de legumbres de verano
Pueden combinarse garbanzos, lentejas y alubias cocidas con tomate, cebolla, pimiento rojo, finamente picado. Algunas personas añaden queso, aguacate y vinagreta de mostaza o manzana.
- Ensalada de papa
Se prepara fácilmente con cubos de papa cocida fríos y agregando pepino en rodajas, tomates cherry, pimiento verde, cebolla y queso.
- Ensalada de fruta
Puedes utilizar cubos de manzana o de pera y mezclarlos con rodajas finas de apio, uvas partidas a la mitad y trozos de nueces. El aderezo que las acompaña es de yogur griego con miel.
- Ensalada de jícama y naranja
Es común en lugares como Yucatán y está hecha de cubos de naranja, mandarina y jícama crujiente. Se acompaña con jugo de limón, chile en polvo y sal al gusto.