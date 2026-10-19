Cómo hacer un Pan de Muertos saludable, ideal para la ofrenda del Dia de Muertos

El Día de Muertos es una de las fechas más esperadas por muchas personas y muy característica de la cultura mexicana, y es que se destaca por conmemorar a las personas que ya no están en el plano físico y que se suelen preparar altares y ofrendas para ese día. Más allá de los adornos que nos podemos encontrar, si hay algo que no puede faltar es el Pan de Muerto, una receta típica y que sí o sí tiene que estar, por lo que te vamos a dejar la receta.

El Pan de Muerto es un pan dulce mexicano que es típico del Día de Muertos y que se caracteriza por contener harina, leche, huevo, levadura, azúcar, sal y mantequilla. Se trata de uno de los elementos tradicionales que se colocan en el altar del Día de Muertos y que es ideal para honrar y recordar a los seres queridos que ya no están.

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En el último tiempo, el Pan de Muerto se ha convertido en una de las delicias más esperadas en el otoño mexicano; pero suele caracterizarse por su alto contenido en azúcares y grasas, por lo que recomiendan no consumir en exceso. Pero, hay una opción saludable de esta receta del Día de Muertos y que podrás hacer con pocos ingredientes y que les encantará a todos, sumado a que no debe faltar en el altar.

Ingredientes para el Pan de Muertos

2 tazas de harina vegetal

2 huevos

¼ taza de yogurt griego

2 cdas de aceite de coco derretido

3 cdas de miel o endulzante natural

1 cda de esencia de azahar

Ralladura de naranja

1 cda de polvo para hornear

½ cda de canela en polvo

1 pizca de sal

1 clara de huevo para barnizar

Azúcar de coco en polvo

Cómo hacer el Pan de Muertos