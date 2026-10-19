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Cómo hacer un Pan de Muertos saludable, ideal para la ofrenda del Dia de Muertos

Es un platillo típico que no puede faltar y que deberías tener en cuenta cómo hacerlo.

Cómo hacer un Pan de Muertos saludable, ideal para la ofrenda del Dia de Muertos
|Canva

Escrito por: Rodolfo Barrera | Marktube

El Día de Muertos es una de las fechas más esperadas por muchas personas y muy característica de la cultura mexicana, y es que se destaca por conmemorar a las personas que ya no están en el plano físico y que se suelen preparar altares y ofrendas para ese día. Más allá de los adornos que nos podemos encontrar, si hay algo que no puede faltar es el Pan de Muerto, una receta típica y que sí o sí tiene que estar, por lo que te vamos a dejar la receta.

El Pan de Muerto es un pan dulce mexicano que es típico del Día de Muertos y que se caracteriza por contener harina, leche, huevo, levadura, azúcar, sal y mantequilla. Se trata de uno de los elementos tradicionales que se colocan en el altar del Día de Muertos y que es ideal para honrar y recordar a los seres queridos que ya no están.

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En el último tiempo, el Pan de Muerto se ha convertido en una de las delicias más esperadas en el otoño mexicano; pero suele caracterizarse por su alto contenido en azúcares y grasas, por lo que recomiendan no consumir en exceso. Pero, hay una opción saludable de esta receta del Día de Muertos y que podrás hacer con pocos ingredientes y que les encantará a todos, sumado a que no debe faltar en el altar.

Ingredientes para el Pan de Muertos

  • 2 tazas de harina vegetal
  • 2 huevos
  • ¼ taza de yogurt griego
  • 2 cdas de aceite de coco derretido
  • 3 cdas de miel o endulzante natural
  • 1 cda de esencia de azahar
  • Ralladura de naranja
  • 1 cda de polvo para hornear
  • ½ cda de canela en polvo
  • 1 pizca de sal
  • 1 clara de huevo para barnizar
  • Azúcar de coco en polvo

Cómo hacer el Pan de Muertos

  1. Precalentar el horno a 180°C y preparar una charola con papel encerado
  2. Mezclar los ingredientes secos en un bowl, la harina, polvo para hornear, canela y sal
  3. Batir los huevos con la miel, el yogur, aceite de coco, ralladura de naranja y esencia de azahar
  4. Incorporar poco a poco los ingredientes secos y mezclar hasta lograr una masa suave
  5. Formar una bola grande y reservar pequeñas tiras para los ‘huesitos’ y una bolita en la parte superior
  6. Colocar sobre la charola y barnizar con clara de huevo para hornear de 25 a 30 minutos
  7. Dejar enfriar unos minutos y espolvorear con azúcar de coco

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