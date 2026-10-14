Receta ÚNICA para hacer pan de muerto en la air fryer y que te quede esponjoso

En la air fryer también se puede preparar pan de muerto en casa si ajustas el tamaño de las piezas, la temperatura y el tiempo de cocción. Para conseguir una textura esponjosa, la clave está en respetar los periodos de reposo de la masa, al igual que el croissant para darle una consistencia como en Francia.

La receta tradicional utiliza harina de trigo, huevo, levadura, azúcar, mantequilla y ralladura de naranja. El secreto está en integrar bien la mantequilla y evitar que las porciones se doren por fuera antes de cocerse por dentro. Mientras en México el mole combina chiles y chocolate, en Japón tienen el mochi, que se prepara en versiones dulces y saladas.

Receta ÚNICA para hacer pan de muerto en la airfryer y que te quede esponjoso|Pinterest

Los ingredientes para preparar pan de muerto en air fryer

De acuerdo con Recetas Nestlé, esta preparación es para seis piezas pequeñas, ideal para una familia. Los ingredientes son los siguientes:



300 gramos de harina de trigo

7 gramos de levadura seca instantánea

60 gramos de azúcar

80 mililitros de leche tibia

Un huevo

Una yema

60 gramos de mantequilla a temperatura ambiente

Una cucharadita de ralladura de naranja

Una cucharadita de agua de azahar (opcional)

Una pizca de sal.

30 gramos de mantequilla derretida

50 gramos de azúcar.

La levadura ayuda a que la masa aumente de volumen, mientras que la mantequilla, el huevo y la leche aportan grasa y humedad. La ralladura de naranja añade aroma, y el agua de azahar ofrece un perfil tradicional sin resultar indispensable. Antes de comenzar, pesa los ingredientes y deja la mantequilla fuera del refrigerador hasta que tenga una consistencia suave.

¿Cuánto tiempo se hornea el pan de muerto en el air fryer?

Precalienta la freidora de aire a 160 °C durante unos tres a cinco minutos, si el manual de tu aparato recomienda precalentamiento. Coloca las piezas con espacio entre ellas y cocina durante 12 a 16 minutos.

Si la superficie ya tiene un tono dorado, pero la masa sigue cruda por dentro, baja la temperatura entre 10 y 15 grados y continúa la cocción en intervalos de dos o tres minutos. Si las piezas necesitan más tiempo, revisa de nuevo el interior antes de servirlas.

Al terminar, deja que las piezas se enfríen durante unos minutos. Barniza la superficie con mantequilla derretida y cúbrela con azúcar.