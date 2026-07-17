5 ideas de bebidas creativas y divertidas para ver la final del Mundial; son ideales para los niños

La gran final del Mundial 2026 se aproxima por lo que ya inician los planes en familia y amigos para disfrutar de este encuentro y disfrutar de un ambiente lleno de emoción, además de las clásicas botanas, bebidas temáticas para que los más pequeños del hogar se sientan parte de la celebración y vivan el partido de una forma aún más divertida.

Lo mejor es que no necesitas ingredientes complicados ni mucho tiempo en la cocina, ya que utilizarás frutas, jugos, refrescos y un poco de creatividad podrás preparar bebidas llamativas, deliciosas y completamente aptas para todas las edades.

5 bebidas creativas para ver la final del Mundial 2026

1.- Limonadas coloridas

Prepara una limonada tradicional ya sea con agua mineral o purificada y añade unas gotas de colorante vegetal o jarabes de distintos sabores para obtener bebidas más coloridas incluso puedes elegir colores relacionados a la Selección de España (rojo y amarillo) o la de Argentina (blanco y azul), puedes también decorar con rodajas de limón y hielos.

2.-Smoothie tropical

Licua mango, piña, plátano y un poco de yogurt natural o leche, sirve en vasos transparentes y decora con una bandera o una brocheta de frutas para darle un toque mundialista.

3.- Refresco con gomitas y frutas

Combina agua mineral o refresco de limón con fresas, uvas, arándanos o cubos dre sandía, agrega finalmente las gomitas pueden ser de ositos, aros, frutas o incluso de picante con chamoy, esta idea es perfecta para crear bebidas divertidas.

4.- Malteada de chocolate

Una malteada de chocolate con crema batida y chispas de colores siempre será un éxito, puedes decorarla con una galleta, cerezas popotes divertidos.

5.- Agua de frutas con hielos

Esta es una de las recetas más saludables, ya que solo consta de utilizar agua purificada y, fruta, no es necesario licuar, azúcar o endulzantes, ya que solo necesitas agregar el agua en vasos, agrega hielos e incluye fruta como fresas, rodajas de limón, naranja, toronja o frambuesas, solo deja reposar y con el tiempo la propia fruta soltará los sabores.