5 ideas de bebidas creativas y divertidas para ver la final del Mundial; son ideales para los niños
Convierte la final del Mundial en una fiesta inolvidable con bebidas coloridas, refrescantes y fáciles de preparar. Estas opciones sin alcohol encantarán a los más pequeños de la casa.
La gran final del Mundial 2026 se aproxima por lo que ya inician los planes en familia y amigos para disfrutar de este encuentro y disfrutar de un ambiente lleno de emoción, además de las clásicas botanas, bebidas temáticas para que los más pequeños del hogar se sientan parte de la celebración y vivan el partido de una forma aún más divertida.
Lo mejor es que no necesitas ingredientes complicados ni mucho tiempo en la cocina, ya que utilizarás frutas, jugos, refrescos y un poco de creatividad podrás preparar bebidas llamativas, deliciosas y completamente aptas para todas las edades.
5 bebidas creativas para ver la final del Mundial 2026
1.- Limonadas coloridas
Prepara una limonada tradicional ya sea con agua mineral o purificada y añade unas gotas de colorante vegetal o jarabes de distintos sabores para obtener bebidas más coloridas incluso puedes elegir colores relacionados a la Selección de España (rojo y amarillo) o la de Argentina (blanco y azul), puedes también decorar con rodajas de limón y hielos.
2.-Smoothie tropical
Licua mango, piña, plátano y un poco de yogurt natural o leche, sirve en vasos transparentes y decora con una bandera o una brocheta de frutas para darle un toque mundialista.
3.- Refresco con gomitas y frutas
Combina agua mineral o refresco de limón con fresas, uvas, arándanos o cubos dre sandía, agrega finalmente las gomitas pueden ser de ositos, aros, frutas o incluso de picante con chamoy, esta idea es perfecta para crear bebidas divertidas.
4.- Malteada de chocolate
Una malteada de chocolate con crema batida y chispas de colores siempre será un éxito, puedes decorarla con una galleta, cerezas popotes divertidos.
5.- Agua de frutas con hielos
Esta es una de las recetas más saludables, ya que solo consta de utilizar agua purificada y, fruta, no es necesario licuar, azúcar o endulzantes, ya que solo necesitas agregar el agua en vasos, agrega hielos e incluye fruta como fresas, rodajas de limón, naranja, toronja o frambuesas, solo deja reposar y con el tiempo la propia fruta soltará los sabores.
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