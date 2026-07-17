MasterChef 24/7: 5 beneficios que quizá no conocías de comer vísceras

Los participantes de MasterChef 24/7 tuvieron que enfrentarse a un reto creado por Luis este jueves de delantales negros: cocinar con vísceras. Aunque para muchos comensales estos cortes suelen generar recelo por su textura o fuerte sabor, el verdadero talento de un cocinero radica en saber elevar estos ingredientes.

Más allá del debate culinario, la ciencia respalda la importancia de integrarlos al menú. De acuerdo con especialistas, los órganos animales son verdaderos tesoros nutricionales que aportan compuestos difíciles de hallar en la carne muscular común.

¿Qué tan bueno es comer vísceras?

A continuación, te compartimos cinco beneficios respaldados por Cleveland Clinic que cambiarán tu perspectiva sobre estos polémicos alimentos:

1. Un escudo celular llamado ácido alfa lipoico (ALA)

Pocos nutrientes son tan determinantes para proteger la salud de nuestras células como el ácido alfa lipoico. Este antioxidante ayuda a transformar lo que comemos en energía utilizable. Aunque nuestro cuerpo lo produce, esta capacidad disminuye con el paso de los años. Integrar vísceras como el corazón o los riñones de res es una de las mejores formas naturales de obtenerlo.

2. Una inyección masiva de hierro altamente asimilable

Si buscas combatir la fatiga o elevar tus niveles de glóbulos rojos, las vísceras son insuperables. Estos ingredientes contienen hierro hemo, la variante que el cuerpo humano absorbe con mayor facilidad.

3. El combo perfecto de proteínas y minerales esenciales

Aunque se suele asociar la proteína únicamente con los cortes magros, el hígado de res compite codo a codo en este rubro: aporta 20.4 gramos de proteína por cada 100 gramos, casi a la par de un filete de lomo tradicional. Además, las vísceras concentran minerales vitales que regulan más de 300 funciones corporales, como el magnesio para la salud ósea, el zinc para la cicatrización y el sistema inmune, y el selenio para el equilibrio de la tiroides.

4. Concentración de vitaminas del complejo B

El correcto funcionamiento del sistema nervioso central y la síntesis de nutrientes dependen directamente de las vitaminas B6 y B12. Las vísceras destacan por ser una de las fuentes más generosas de estos compuestos. La vitamina B12, por ejemplo, es crucial para la regeneración celular y la formación del ADN, u n beneficio que la carne convencional no aporta en la misma densidad.

5. Reserva de vitaminas liposolubles (A, D, E y K2)

Consumir órganos animales provee dosis óptimas de vitamina A (vital para la vista y los pulmones), vitamina D (clave para la inmunidad), vitamina E (un antioxidante celular que mejora la circulación) y vitamina K2, un elemento esencial para la correcta coagulación y la salud ósea.

