MasterChef 24/7: Cómo preparar una cena romántica nivel experto sin gastar una fortuna

El mito de que una cena romántica perfecta requiere reservar en el restaurante más exclusivo o gastar una quincena en ingredientes extravagantes ha quedado desmentido en las pantallas de MasterChef 24/7.

A lo largo de la competencia, los Chefs de la cocina más famosa de México han demostrado una regla de oro: el lujo en la mesa no se mide por el costo del insumo, sino por la técnica, la intención depositadas en él y por supuesto, la presentación al estilo MasterChef 24/7 .

Convertir tu casa en un espacio de alta cocina para sorprender a tu pareja es totalmente posible si juegas con la creatividad y aplicas la astucia de un profesional.

¿Cómo hacer una cena romántica sencilla y fácil?

Aquí te compartimos la estrategia para lograrlo sin salirte del presupuesto.

El error más común al planear una cena especial es intentar recetas muy elaboradas que te mantengan atrapado en la cocina, perdiendo el propósito de la velada. La clave de los expertos de MasterChef 24/7 radica en diseñar un menú fluido, balanceado en texturas y temperaturas, pero fácil de ensamblar al momento.

La entrada : Olvídate de las costosas tablas de carnes frías. Una crema de betabel con y semillas tostadas es sumamente económica, reconfortante y visualmente espectacular por su color vibrante.

El plato fuerte: No necesitas un corte de carne premium para impresionar. Unos muslos de pollo perfectamente sellados —con la piel crujiente— glaseados con una reducción casera de vino de mesa y miel, servidos sobre un puré de camote terso, aportan un perfil agridulce que grita alta cocina.

El postre: Un crumble de manzanas con canela servido tibio con una bola de helado de vainilla. Apela a la memoria emotiva y no requiere de moldes ni técnicas de repostería avanzada.

El maridaje perfecto en una cena romántica

No olvides que elegir las bebidas es parte fundamentan en una cena al estilo de MasterChef 24/7, así que opta por un vino ligero para acompañar el plato fuerte, y quizá un coctel como el carajillo para cerrar la velada con un delicioso postre y una bebida que los relajará para continuar la sobremesa.

