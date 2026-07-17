Lista completa de DELANTALES NEGROS de hoy 16 de julio del 2026 en MasterChef 24/7

Con el próximo domingo de eliminación a la vuelta de la esquina, la gala de delantales negros determinó a los primeros cocineros que están en peligro de salir definitivamente de MasterChef 24/7 y te invitamos a conocer la lista completa a continuación.

Esta noche se vivió una emotiva gala en la que los cocineros tuvieron que preparar un platillo inspirado en los sabores que les recuerdan a su infancia y en los que tuvieron que incorporar los ingredientes que obtuvieron en el reto express de este día, así como pastas de fideo, munición y codo. Eventualmente, los paladares más exigentes de México determinaron que Carmen, Nora, Jazmín y Flor evitaran los mandiles negros por el momento.

Además, después de mucha especulación, por fin se reveló durante la gala que en el reto que tuvo diseñar Luis, como actual portador del Pin de Chef, los participantes restantes (Julio, Daniela, Emmanuel, Ixdit, Ramahá y el propio Luis) tendrían que cocinar platillos con sesos, ojos y criadillas, proteínas que serían designadas por el conductor de "Notibola". Luego de la deliberación, los Chefs coincidieron en que Ramahá, Emmanuel y Luis se convirtieran en los portadores de los delantales negros.

La lista completa de los cocineros que portan mandiles negros, hasta el momento, queda de la siguiente manera:



Ramahá

Emmanuel

Luis

Cabe señalar que Antrax fue revelado al inicio de la gala como el cocinero que consiguió el mayor número de votos por parte del público, por lo que subió directamente al balcón y garantizó su permamencia en MasterChef 24/7 por otra semana más.

OFICIAL: El público salvó a Antrax esta semana en MasterChef 24/7 a través de las votaciones

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Lancer, Claudia, Michelle y Antrax como los nuevos participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.