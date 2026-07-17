El tip de MasterChef 24/7 para cocinar la pasta en su punto exacto

Preparar pasta es una de las soluciones más prácticas y rápidas en la cocina. Ya sea para una comida entre semana o una cena especial, este ingrediente nunca falla. Sin embargo, conseguir una textura firme, uniforme y con ese acabado que suele verse en las cocinas de MasterChef 24/7 depende de seguir algunos pasos clave durante la cocción.

Aunque muchas personas creen que el secreto está en la salsa, la realidad es que una buena pasta comienza desde el momento en que entra en la olla. Según el blog de cocina de Nestlé, la elección del recipiente, el punto de ebullición del agua y el tiempo de cocción pueden marcar la diferencia entre un plato común y uno con calidad de restaurante.

¿Cómo se cocinan las pastas? Secretos de MasterChef 24/7

Uno de los primeros aspectos a considerar es el tamaño de la olla. Cuando se preparan pastas largas, como espagueti, fettuccine o linguini, lo ideal es utilizar un recipiente amplio y profundo. Esto permite que la pasta tenga suficiente espacio para hidratarse de manera uniforme en abundante agua con sal, evitando que se pegue o se cocine de forma desigual.

Otro paso fundamental es esperar a que el agua alcance un hervor intenso antes de incorporar la pasta. Añadirla antes de tiempo puede alterar su textura y provocar una cocción irregular. Una vez dentro de la olla, conviene removerla suavemente durante los primeros minutos para impedir que las piezas se adhieran entre sí o al fondo del recipiente.

El punto de cocción también merece atención, aunque el tiempo indicado en el empaque sirve como referencia, la mejor manera de comprobar si está lista es probar un trozo. Cuando el centro deja de mostrar un punto blanco y la pasta conserva una ligera firmeza al morderla, ha alcanzado el clásico punto al dente , ideal para combinar con cualquier salsa.

En ese momento solo queda escurrirla y servirla de inmediato. Con estos sencillos cuidados, es posible convertir una preparación cotidiana en un platillo con una textura digna de MasterChef 24/7, demostrando que la diferencia está en dominar la técnica y respetar cada etapa del proceso.

