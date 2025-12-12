¿Madonna es la tercera en discordia?: Estos son los rumores que apuntan una CRISIS MATRIMONIAL entre Zuria Vega y Alberto Guerra

La cercanía entre Alberto Guerra y Madonna se hizo presente cuando él fue uno de sus invitados especiales en uno de los conciertos de la Reina del Pop. Desde ese momento surgieron diversas especulaciones de algo más que una amistad entre ambos.

Los rumores de una supuesta relación comenzaron más fuertes cuando ambos formaron parte de una campaña publicitaria internacional de perfumes, en la que se puede ver una gran química entre las figuras públicas. Sin embargo, el actor ha desmentido por completo la situación diciendo que la relación entre ambos es únicamente profesional, que incluso ni siquiera hay una amistad, lo que pone fin a los rumores de una infidelidad.

¿Cómo surgió la colaboración entre Alberto Guerra y Madonna?

Uno de los grandes logros en la carrera de Alberto ha sido colaborar con Madonna gracias a todo su talento. La Reina del Pop vió la serie Griselda y desde ese momento se convenció de que debía trabajar con el actor en algún proyecto, ese fue la sesión de fotos para una revista inglesa.

El proyecto consistió en hacer unas fotografías con un concepto de pareja en un mundo fuera de ley, pero al mismo tiempo estético. Alberto Guerra respecto al tema mencionó que la idea de trabajar con una artista de talla internacional lo llegó a intimidar, pero que no iba a permitir que ese miedo lo paralizara ”no puedes dejar que el miedo te quite la oportunidad de disfrutar algo tan padre” dijo el actor.

¿Cuánto tiempo llevan casados Zuria Vega y Alberto Guerra?

La pareja se casó en 2014, es decir llevan más de una década juntos. De igual forma como fruto de su amor ha resultado una familia, ya que tienen dos hijos. Pese a los rumores y especulaciones de una separación, ambos han reafirmado que están enamorados y siguen siendo el soporte uno del otro ya que se les ve juntos en eventos y apoyándose mutuamente en sus carreras.