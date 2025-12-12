Horóscopo de Nana Calistar hoy, 12 de diciembre para cada signo; estas son los mensajes para atraer ABUNDANCIA y PAZ este último mes del año

El universo tiene un mensaje específico para cada signo del zodiaco, cada uno es personal y mágico. Es por eso que te presentamos los horóscopos de Nana Calistar para que descubras en qué área de tu vida debes enfocarte para atraer abundancia.

¿Cuál es el horóscopo de Aries para hoy, viernes 12 de diciembre?

Mi querido Aries, por favor aprende y ya no confíes tanto en las personas para que no te mientan y se quieran aprovechar de ti. Llegará alguien que te hará creer que las buenas personas aún existen, cuídala mucho. Aunque algo dolió en el pasado, la vida te recompensa todas esas lágrimas en felicidad y abundancia. Comenzarás a disfrutar la vida.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro para hoy, viernes 12 de diciembre?

Mi adorado toro, empieza a hacer ejercicio, a cuidar tu alimentación y toma agua, tu cuerpo y alma lo agradecerán en un tiempo. Es momento de pensar en tu autocuidado y ya no solo en el bienestar de los demás. Es tiempo de darte amor. En el trabajo se abren nuevas puertas e incluso la oportunidad de un viaje que te llenará de experiencias y felicidad.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis para hoy, viernes 12 de diciembre?

Géminis de mi corazón,aprovecha este cierre de año para pasar tiempo de calidad con tu familia. No permitas que el estrés del trabajo o escuela te quiten paz, aprende a ser más flexible. Dos mujeres muy cercanas a ti te ayudarán y apoyarán en una situación, valora ese momento porque será especial.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer para hoy, viernes 12 de diciembre?

Mi querido Cáncer el amor llega a tu vida de una manera inesperada y muy hermosa. Poco a poco vuelves a darte la oportunidad de amar desde la libertad y la calma. Quizás lleguen recuerdos a tu vida, pero no debes volver al pasado. Mírate y reconoce el gran cambio que has tenido y cómo has evolucionado a través del tiempo.

¿Cuál es el horóscopo de Leo para hoy, viernes 12 de diciembre?

Ten cuidado con tu situación amorosa ya que se observa una infidelidad o algo que no está bien. No le tengas miedo a la soledad, sino a estar con alguien solo por necesidad. Tienes que conocerte y cuidarte dándote el amor que tu mismx quieres. Recuerda que todo lo bueno se construye a través del trabajo diario.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo para hoy, viernes 12 de diciembre?

No te dejes engañar ni manipular por nadie, recuerda tu valor y se inteligente. Tampoco cuentes toda tu vida porque hay mucha envidia cerca de ti, sobre todo el tu área laboral y tus redes sociales. No dependas de nadie y ten la fuerza para salir adelante de cada situación.

¿Cuál es el horóscopo de Libra para hoy, viernes 12 de diciembre?

No des todo por una persona a la primera, mejor conocela porque a veces las apariencias engañan. No idealices de más porque puedes resultar herido. Mejor concéntrate en poner atención y mucho detalle a lo que las personas dicen y hacen para saber que te pueden ofrecer en el futuro.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio para hoy, viernes 12 de diciembre?

Bien dicen que los sueños revelan verdades. Esta vez no será la excepción. Pon mucha atención en lo que sueñas porque habrán mensajes ocultos que te revelarán verdades que no sabes y en lo que tienes que poner cuidado.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario para hoy, viernes 12 de diciembre?

Deja de sentir culpa por ser felíz. Comienza a priorizarse. Viene un giro drástico en tu vida, muchas cosas que son buenas, pero es momento de que sueltes cargas emocionales negativas, el pasado y empieces a mirar y valorar tu presente, porque es el regalo más caro que la vida te ofrece y el cual no va a regresar.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio para hoy, viernes 12 de diciembre?

Este mes tienes que cuidarte mucho de las envidias. Hay personas a las que no les gusta verte prosperar, de ellas tendrás que alejarte porque de no ser así habrá consecuencias negativas. Protege tu energía. Un nuevo amor llegará a tu vida, pero aprende a tomar decisiones rápido porque hay oportunidades que solo se dan una vez en la vida.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario para hoy, viernes 12 de diciembre?

Habrán unas cuantas sacudidas en tu economía, tienes que estar listo para manejar cambios y saber actuar. Una de las mejores cosas que te pasarán este mes será conocer a una persona especial por la cual sentirás atracción de inmediato, la conocerás en una reunión social.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis para hoy, viernes 12 de diciembre?

No desconfíes de todos, hay personas buenas en el mundo. Aprende a dar la mano cuando puedes ayudar, quizás en algún momento igual requieras apoyo en algún aspecto de tu vida. Disfruta estos últimos días del año y se bueno con las personas que te rodean.