Horóscopo de hoy viernes 12 de diciembre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo zodiacal en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este viernes 12 de diciembre de 2025.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo zodiacal durante la jornada del 12 de diciembre de 2025

Hoy, viernes 12 de diciembre de 2025, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : este viernes activa una energía que te impulsa a pensar con rapidez. La oposición entre Mercurio en Escorpio y Urano en Tauro puede generar un cambio inesperado en tu rutina que te obliga a adaptarte de inmediato.

Tauro : la jornada te invita a mantener calma ante tensiones que surgen en vínculos cercanos, ya que la oposición Mercurio–Urano toca directamente tu eje emocional y puede llevarte a replantear una conversación o límite importante.

Géminis : este día favorece claridad mental, aunque también puedes sentir dispersión por el movimiento que genera la oposición planetaria, invitándote a reorganizar tus prioridades y a elegir tus batallas con inteligencia.

Cáncer : la energía te empuja a tomar decisiones más sinceras en lo personal, mientras el clima de tensión puede despertar emociones sorpresivas que te revelan qué necesitas cambiar para sentirte más estable.

Leo : este viernes te impulsa a actuar con firmeza, pero se pueden generar imprevistos familiares o del entorno que te obligan a ajustar planes con rapidez sin perder tu enfoque.

Virgo : la jornada favorece análisis profundo y soluciones prácticas, aunque la tensión astral puede traer noticias repentinas o cambios de agenda que te invitan a mantener flexibilidad y adaptabilidad.

Libra : este día te invita a buscar equilibrio entre lo que piensas y lo que sientes. La oposición entre Mercurio y Urano puede movilizar temas económicos o de valor personal que requieren revisión.

Escorpio : con Mercurio transitando tu signo, la oposición con Urano puede activar conversaciones intensas o revelaciones inesperadas, empujándote a ver verdades que necesitabas aceptar para avanzar.

Sagitario : este viernes trae claridad en decisiones internas, aunque el movimiento de Mercurio y Urano puede remover pensamientos ocultos o inquietudes que te impulsan a replantear un hábito o dinámica personal.

Capricornio : la energía te permite avanzar de forma constante, pero la oposición planetaria puede traer cambios en planes colectivos o en la comunicación con un grupo, invitándote a adaptarte sí o sí.

Acuario : este día puede activar tensiones entre tus responsabilidades y tu deseo de libertad, ya que la oposición Mercurio–Urano toca áreas sensibles para tus decisiones.

: este día puede activar tensiones entre tus responsabilidades y tu deseo de libertad, ya que la oposición Mercurio–Urano toca áreas sensibles para tus decisiones. Piscis: la jornada te invita a reflexionar con profundidad, pero puede llegar un cambio sorpresivo de perspectiva que te ayuda a liberar una preocupación y ver una situación con más claridad.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: