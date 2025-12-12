Las 2 playas de Jalisco donde es más probable que veas delfines en el mar, según la IA

Jalisco es un estado sumamente diverso y ofrece a sus visitantes un sinfín de experiencias para todos los gustos, edades y presupuestos. Desde planes tranquilos como el relajarse en las aguas termales de un Pueblo Mágico , hasta algo más aventurero como ir a una de las playas donde se pueden ver delfines con mucha facilidad.

Las zonas predilectas para vivir estos instantes tan mágicos son Playa Mismaloya y Bahía de Banderas, que tienen un clima acogedor casi todo el año, en sus aguas hay varias especies marinas y son muy cómodas para pasar un rato bajo el sol, según la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT. Así que para los viajeros que buscan un destino único en todos los sentidos, estas podrían ser las mejores opciones.

¿En Jalisco hay delfines? Así es Mismaloya, una de las playas perfectas para un avistamiento

Ubicada al sur de Puerto Vallarta, este paradisiaco lugar cuenta con aguas cristalinas y arena dorada, además de que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas explica que está rodeada de áreas verdes que resguardan distintas especies de flora y fauna. Y uno de sus principales atractivos, es que los avistamientos de delfines en esta playa de Jalisco son frecuentes y no se necesita hacer mucho esfuerzo para apreciarlos.

Mismaloya es una de las playas en Jalisco que tiene presencia de delfines|CONANP

Ya que si bien no es que estén todo el día visibles para los humanos, en diversos horarios del día se hacen presentes y regalan un espectáculo inolvidable. Por lo que basta con apreciar los atardeceres de Playa Mismaloya y esperar pacientemente mientras llega alguna manada. También es el sitio elegido por cuatro especies de tortugas marinas que a lo largo del año anidan allí.

Bahía de Banderas, la playa que pocos conocen y tiene delfines

Otro excelente destino para visitar si quieres ver a estos majestuosos animales marinos en todo su esplendor y descubrir cómo se desenvuelven en su entorno natural, es Bahía de Banderas, la más grande de México. Va desde Punta de Mita hasta Cabo Corrientes, en Jalisco, siendo una de las playas que resguarda infinidad de fauna acuática, explica el portal de Visita Puerto Vallarta.

Bahía de Banderas es la más grande de México y en sus aguas se puede ver delfines|Visita Puerto Vallarta

Un artículo de Ecología y Conservación de Ballenas menciona la importancia de no molestar a los delfines en ninguna de las playas de Jalisco donde suelen aparecer. Esto ya que somete a los animales a situaciones de estrés e interfiere con sus dinámicas de reproducción y/o alimentación. Tampoco se les puede dar de comer, usar embarcaciones cerca de ellos ni lanzar objetos al mar.