Cómo preparar un niño envuelto navideño, ideal para las fiestas decembrinas

Con la llegada de las fiestas decembrinas, las familias se preparan para compartir platillos de todo tipo con los seres queridos. Así es como un niño envuelto puede ser el verdadero protagonista de la sobremesa de Navidad.

Para hacer este postre es necesario contar con algunos pocos ingredientes cargados de sabores y aromas. Esta delicia también recibe el nombre de tronco navideño y se puede personalizar con diversos rellenos a elección.

Receta de niño envuelto (tronco navideño)

La clave de esta receta es conservar la forma de rollo del bizcocho. Para tal misión hay que seguir un método particular. Primero se debe hornear el alimento con grosor delgado. Luego se debe enrollar cuando aún está caliente con ayuda de un paño y un poco de azúcar glass.

Al dejarlo enfriar de esta forma, se logra un bizcocho que no se desmorona ni se rompe. Entonces después se puede rellenar para enrollar de nuevo. Si bien esta receta incluye relleno de ganache batido, lo cierto es que se pueden elegir otros ingredientes a gusto personal.

Ingredientes



200 gramos de crema para batir

200 gramos de chocolate semiamargo

120 gramos de harina

190 gramos de azúcar

140 gramos de mantequilla derretida

20 gramos de cocoa sin azúcar

2 cucharaditas de polvo para hornear

1/2 cucharadita de sal

Azúcar glass

Receta casera: ¿Cómo hacer niño envuelto o tronco navideño?

Precalentar el horno a 180°C y separar los huevos en claras y yemas. Batir las claras hasta que comiencen a tomar cuerpo. Agregar el azúcar poco a poco sin dejar de batir. Al formarse los picos suaves, incorporar las yemas una por una hasta obtener punto de listón. Por otro lado, mezclar harina, cocoa, polvo para hornear y sal. Integrar los polvos a la mezcla de huevo de forma envolvente. Agregar la mantequilla derretida e incorporar de manera envolvente. Verter la masa sobre una bandeja con papel para hornear y extender de manera uniforme. Hornear durante unos 15 minutos. Espolvorear un paño limpio con azúcar y colocar encima el bizcocho recién salido del horno Voltear y retirar el papel para hornear. Enrollar el bizcocho junto con el paño y dejar que enfríe por completo. Calentar la crema sin dejar que hierva y picar el chocolate para mezclarlo con la crema caliente hasta integrar. Dejar enfriar a temperatura ambiente y después batir hasta que tome consistencia esponjosa. Desenrollar el bizcocho y untar con la crema de chocolate. Volver a enrollar para formar el niño envuelto y refrigerar por unas horas. ¡Y listo! A disfrutar.

Para la decoración de este postre, se puede derretir un poco de chocolate y hacer unas líneas por encima del bizcocho. Pero otra opción es cubrir con más ganache batido si se desea un sabor y una textura más cremosa y dulce.

Para los amantes de las texturas más crujientes, se pueden incorporar frutos secos picados en el relleno y en el exterior. O bien, siempre está la opción de espolvorear azúcar glass para darle un toque navideño, como si se tratara de un tronco nevado.