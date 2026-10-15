Receta de cochinita pibil en estufa: cómo hacerla tú misma en una tarde rápido

Si tienes antojo de un platillo tradicional mexicano, pero no quieres pasar todo el día cocinando, la cochinita pibil en estufa es una alternativa para preparar en casa sin necesidad de un horno de tierra. Con carne de cerdo, achiote, naranja y algunas especias, puedes conseguir un guiso jugoso, lleno de sabor y perfecto para servir en tacos con cebolla morada y chile habanero. Aunque necesita tiempo para ablandarse, puedes adelantar algunos pasos para organizar mejor tu tarde.

Para conocer una preparación de este platillo , puedes consultar el video de YouTube sobre cómo hacer cochinita pibil, que sirve como referencia visual para seguir el proceso en la cocina. La clave para conseguir una carne suave está en preparar bien el adobo, cocinar a fuego bajo y mantener la olla tapada para conservar la humedad. No necesitas una preparación complicada: con los ingredientes listos y un poco de paciencia, puedes disfrutar este clásico yucateco en casa.

Ingredientes para hacer cochinita pibil en estufa

Antes de comenzar, reúne todo lo necesario para preparar la carne y acompañarla con los ingredientes tradicionales. Esta receta está pensada para aproximadamente cuatro personas.

1 kg de carne de cerdo, preferentemente espaldilla o pierna

100 g de pasta de achiote

1 taza de jugo de naranja agria o una mezcla de jugo de naranja dulce y limón

¼ de taza de jugo de limón, si necesitas ajustar la acidez

3 dientes de ajo

½ cucharadita de comino molido

½ cucharadita de orégano seco

2 clavos de olor

Sal y pimienta al gusto

½ taza de agua o caldo, según lo necesite la preparación

Hojas de plátano, opcionales

Para acompañar:

Tortillas de maíz

1 cebolla morada

Jugo de limón o naranja agria

Chile habanero al gusto, opcional

Paso a paso para preparar cochinita pibil en estufa

1. Prepara el adobo de achiote

El primer paso consiste en crear la mezcla que le dará a la carne su característico color rojizo y su sabor intenso. Coloca en la licuadora la pasta de achiote, el jugo de naranja, el ajo, el comino, el orégano, los clavos de olor, la sal y la pimienta. Licúa hasta obtener una salsa homogénea, sin grumos y fácil de distribuir sobre el cerdo.

Prepara la receta de cochinita pibil.|(Especial/Canva)

En la receta de Grupo Animal sobre cómo preparar la tradicional cochinita pibil en estufa, el achiote se combina con naranja agria, ajo, cebolla y especias para formar el adobo. Si no encuentras naranja agria, puedes mezclar jugo de naranja dulce con un poco de limón para conseguir una acidez similar.

2. Marina la carne para que absorba el sabor

Corta la carne de cerdo en trozos grandes y colócala en un recipiente. Vierte el adobo por encima y masajea suavemente para que todas las piezas queden bien cubiertas. Si tienes tiempo, deja reposar la preparación en el refrigerador durante toda la noche, como recomienda Grupo Animal, para que la carne absorba mejor los sabores.

Si quieres prepararla en una tarde, puedes dejarla marinar al menos 30 minutos mientras organizas los demás ingredientes. Ten presente que el reposo prolongado ayuda a intensificar el sabor, por lo que el resultado puede variar si acortas este paso.

3. Prepara las hojas de plátano y acomoda la carne

Si vas a utilizar hojas de plátano, pásalas cuidadosamente por la flama durante unos segundos para que se vuelvan flexibles y no se rompan al doblarlas. Después, coloca una parte en el fondo de la olla y acomoda encima la carne junto con todo el adobo.

Las hojas son opcionales cuando cocinas en estufa, pero aportan un aroma característico y ayudan a mantener la preparación cubierta. Si no tienes, puedes cocinar directamente en una olla de fondo grueso con tapa, procurando que la carne conserve suficiente líquido durante la cocción.

4. Cocina la cochinita pibil en estufa

Aquí es donde debes elegir el método según el tiempo que tengas disponible. Para terminar en una tarde, la olla de presión es la alternativa más práctica. Cierra la olla siguiendo las instrucciones del fabricante y cocina durante aproximadamente 30 a 40 minutos una vez que alcance la presión adecuada, ajustando el tiempo al tamaño de los trozos y al tipo de carne.

Esta duración es una referencia basada en preparaciones de cochinita pibil en olla exprés, como la que comparte Grupo Animal. Antes de abrirla, deja que la presión se libere por completo según las indicaciones del equipo. Comprueba que la carne esté bien cocida y se deshaga fácilmente con un tenedor; si todavía está firme, necesita más tiempo.

Si prefieres una olla convencional, cocina a fuego bajo y con la tapa puesta durante aproximadamente 2½ a 3 horas, o hasta que la carne esté tierna. Revisa de vez en cuando que no se quede sin líquido y agrega un poco de agua caliente si hace falta. Este método requiere más tiempo, pero también permite preparar el platillo sin una olla de presión.

5. Deshebra la carne y aprovecha el jugo

Cuando el cerdo esté suave, retíralo de la olla y desmenúzalo con dos tenedores. Después, vuelve a mezclarlo con el jugo de la cocción para que quede húmedo y conserve el sabor del achiote y las especias.

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Prueba la preparación y ajusta la sal si es necesario. Si notas que tiene demasiado líquido, puedes dejarla unos minutos a fuego bajo, sin tapa y removiendo con cuidado, hasta conseguir la consistencia que más te guste. El secreto está en que la carne quede suave, jugosa y fácil de repartir en las tortillas.

6. Prepara la cebolla morada para acompañar

Mientras la carne termina de cocinarse, corta una cebolla morada en tiras finas y colócala en un recipiente con jugo de limón o naranja agria y una pizca de sal. Déjala reposar durante unos 20 minutos para que se suavice y adquiera un sabor ligeramente ácido.

Si te gusta el picante, puedes añadir chile habanero cortado en rodajas finas, con cuidado de evitar el contacto con los ojos y de lavarte bien las manos después de manipularlo. Esta guarnición combina muy bien con el sabor intenso de la cochinita y aporta frescura a cada taco.

¿Cómo servir la cochinita pibil para disfrutarla en casa?

Una vez que tengas lista la carne, calienta unas tortillas de maíz en el comal y sirve una porción generosa de cochinita pibil. Añade encima la cebolla morada encurtida y, si lo deseas, un poco de chile habanero. También puedes acompañarla con frijoles refritos o preparar tortas con pan crujiente.

Con la olla de presión, una marinada breve y los ingredientes preparados con anticipación, puedes organizar esta receta para disfrutarla en una tarde. Si buscas un sabor más intenso, reserva la marinada para la noche anterior y comienza la cocción al día siguiente. Así tendrás una versión casera de este platillo yucateco, ideal para compartir con tu familia sin necesidad de contar con un horno de tierra.