Cómo hacer dulce de tejocote para la ofrenda de Día de Muertos: Receta en 3 pasos

El dulce de tejocote es uno de los postres típicos de México y nos encontramos en la mejor temporada para deleitarnos con este antojo dulce y exquisito. Este postre es uno de los clásicos que no pueden faltar en la ofrenda de Día de Muertos y si quieres aprender a hacer tu propio dulce de tejocote sigue leyendo pues tenemos para ti una receta súper sencilla y con pocos ingredientes que no te llevará mucho tiempo en hacer.

Ingredientes para hacer dulce de tejocote

La mayoría de los ingredientes seguramente los tienes en casa, solo tienes que asegurarte de comprar los mejores tejocotes de la temporada, lo demás que necesitas es:

500 g de piloncillo o azúcar (también puedes usar el endulzante de tu preferencia)

1.5 litros de agua

1 kg de tejocotes

2 rajas de canela

2 clavos de olor (este es un ingrediente opcional)

Receta: Paso a paso para hacer dulce de tejocote

Para hacer este delicioso postre no te llevará mucho tiempo, ya que es realmente muy sencillo.

Paso 1: Pon a calentar el agua en una olla grande, una vez que empiece a hervir, pon los tejocotes y déjalos aproximadamente 5 minutos para que se hagan suave y después ponlos en un recipiente con agua fría para poder quitarles la cáscara.

Paso 2: En otra olla con agua caliente, coloca el piloncillo o el endulzante de tu preferencia con las rajas de canela y los clavos de olor hasta que se disuelva por completo, así tendrás un almíbar perfecto.

Paso 3: Agrega los tejocotes pelados en el almíbar y deja hervir la mezcla a fuego medio bajo hasta que notes que el tejocote se hace más suave y el almíbar se vea espeso. Después deja enfriar la mezcla y puedes disfrutar de este delicioso postre.

Te puede interesar: ¿Cómo hacer mermelada de mandarina casera? Receta fácil en 3 pasos

¿Cómo mantener conservado por más tiempo el dulce de tejocote?

Si vas a poner el dulce de tejocote en tu ofrenda de Día de Muertos, primero debes asegurarte que el postre ya esté totalmente frío, después te recomendamos que lo pongas en frascos de vidrio, esto hará que se conserven por más tiempo.

Si quieres que el postre dure mucho más, lo ideal es que los tengas en refrigeración, como datos extra:

El frasco de vidrio debe estar sumamente limpio.

El Almíbar debe cubrir por completo los tejocotes.

Si quieres que te duren meses, puedes congelar el postre.