¿Cómo hacer el ponche navideño con piquete? El cóctel caliente que pocos han probado

El ponche navideño es una clásica bebida que solemos disfrutar en las celebraciones de diciembre, que con su temperatura y sabor dulce nos ayuda a sobrellevar el intenso clima de la temporada, una receta que todos debemos saber preparar en nuestra casa.

Sin embargo, pocos saben que dicha bebida puede ser transformada en un cóctel caliente en pocos segundos. Es así que te explicaremos cómo hacer la receta con piquete, una preparación muy sencilla de hacer que siempre querrás probar.

¿Cuáles son los ingredientes del ponche?

La receta del ponche navideño puede tener diferentes variaciones entre las familias, pero usualmente gran parte de ellas tienen muchas similitudes. Al hacer el cóctel caliente con piquete, es importante que ya tengas todos los insumos preparados para facilitar y agilizar el proceso de elaboración. Ten a la mano lo siguiente:

Un puño de flores de jamaica

1 rama de canela

2 piloncillos grandes, la cantidad de dulce puede variar.

4 guayabas, retira la parte superior del rabo y cortamos en gajos.

Medio kilo de cañas peladas, y cortamos cada una en cuatro (a lo largo)

4 manzanas, peladas, sin corazón y cortados en dados tamaño bocado.

5 litros de agua.

Botella de tequila reposado o blanco.

¿Cómo hacer el ponche?

Una vez que tengamos todos los insumos, hay que realizar los siguientes pasos para poder hacer el ponche navideño con piquete, el proceso es muy sencillos y no te tomara mucho tiempo al respecto: