Tacos al pastor negro: Receta única de la chef Zahie Téllez en 3 sencillos pasos

Siempre es buen momento para comer unos tacos al pastor; sin embargo, hay una receta única de "pastor negro" que esta para chuparte los dedos y la chef Zahie compartió la receta paso a paso de cómo hacer este auténtico platillo en su canal de YouTube.

Mira el paso a paso, porque es sumamente sencillo preparar este tipo de tacos y además, los ingredientes son muy fáciles de conseguir.

Te puede interesar: ¿Carnitas en Semana Santa? ¡Aprende a preparar carnitas de atún! Ingredientes y receta paso a paso

Ingredientes para los tacos al pastor negro

Recado negro

1 kg Bistecs de lomo de carne de cerdo

2 chiles guajillos

2 chiles anchos

2 chiles pasilla

3 dientes de ajo

1/2 lt Jugo de piña

Comino

Orégano

Clavo de olor

Sal

Cebolla Vinagre

Paso a paso para hacer la carne al pastor negro



Paso 1: Coloca los chiles y los dientes de ajo en un sartén a fuego bajo, para cuando estos ingredientes ya estén tostados, pásalos a una licuadora que con el jugo de piña y agrega el recado negro. En la misma licuadora agrega todas las especias (orégano, comino, clavo de olor), sal, un chorrito de vinagre blanco y un poco de agua. Ya que tengas todos los ingredientes, es hora de licuar, hasta tener una mezcla homogénea.

Paso 2: En un asador con pincho vertical casero coloca una primera capa de piña para evitar que la carne se queme. Posteriormente, cada bistec de cerdo lo irás pasando en la mezcla que ya tienes preparada para después ensartarla en el pincho del asador y repite este paso hasta que toda la carne forme el trompo. Si te sobra un poco de la mezcla, puedes ponerla por encima de la carne y agrega unos pedazos de cebolla para darle más sabor.

Paso 3: Pon tu horno a 180 grados y coloca tu trompo de pastor por media hora para que quede bien cocinada toda la carne.

¡Listo! Acompaña tus tacos con unas deliciosas tortillas hechas a mano, piña, cilantro, cebolla, limón y tu salsa favorita.