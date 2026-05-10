Horóscopo de hoy domingo 10 de mayo: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este domingo 10 de mayo de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 10 de mayo de 2026

Hoy, domingo 10 de mayo de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada te invita a escuchar más tu intuición y a no reaccionar de inmediato frente a situaciones confusas. La Luna en Piscis puede sensibilizar tu mundo interno y ayudarte a reconocer qué vínculos merecen más atención y entrega.

: la jornada te invita a escuchar más tu intuición y a no reaccionar de inmediato frente a situaciones confusas. La Luna en Piscis puede sensibilizar tu mundo interno y ayudarte a reconocer qué vínculos merecen más atención y entrega. Tauro : el día favorece encuentros tranquilos, conversaciones profundas y momentos que te conectan con personas de confianza. Una decisión práctica en temas materiales puede darte más seguridad para las próximas semanas.

: el día favorece encuentros tranquilos, conversaciones profundas y momentos que te conectan con personas de confianza. Una decisión práctica en temas materiales puede darte más seguridad para las próximas semanas. Géminis : la energía disponible pone el foco en tus objetivos y en la imagen que proyectas hacia otros. La Luna en Piscis puede despertar dudas internas, pero también mostrarte con claridad hacia dónde querés avanzar.

: la energía disponible pone el foco en tus objetivos y en la imagen que proyectas hacia otros. La Luna en Piscis puede despertar dudas internas, pero también mostrarte con claridad hacia dónde querés avanzar. Cáncer : la jornada activa tu lado más sensible y tu deseo de salir de la rutina para conectar con algo inspirador. La Luna en Piscis armoniza con tu energía y puede ayudarte a recuperar equilibrio emocional.

: la jornada activa tu lado más sensible y tu deseo de salir de la rutina para conectar con algo inspirador. La Luna en Piscis armoniza con tu energía y puede ayudarte a recuperar equilibrio emocional. Leo : el día te lleva a observar con profundidad ciertos temas que requieren más honestidad contigo mismo. Una conversación sincera puede ayudarte a resolver tensiones y a reorganizar prioridades.

: el día te lleva a observar con profundidad ciertos temas que requieren más honestidad contigo mismo. Una conversación sincera puede ayudarte a resolver tensiones y a reorganizar prioridades. Virgo : la energía disponible pone el foco en tus relaciones y en la manera en que estás construyendo acuerdos. La Luna en Piscis puede mostrarte que no todo se resuelve con lógica, sino también con empatía.

: la energía disponible pone el foco en tus relaciones y en la manera en que estás construyendo acuerdos. La Luna en Piscis puede mostrarte que no todo se resuelve con lógica, sino también con empatía. Libra : la jornada favorece el orden, los pequeños ajustes y una mejor administración de tus tiempos. Prestar atención a tu descanso y a tus hábitos puede ayudarte a sentirte más liviano.

: la jornada favorece el orden, los pequeños ajustes y una mejor administración de tus tiempos. Prestar atención a tu descanso y a tus hábitos puede ayudarte a sentirte más liviano. Escorpio : el día despierta creatividad, magnetismo y una fuerte conexión con tus emociones. La Luna en Piscis favorece encuentros intensos y momentos que pueden renovar tu entusiasmo.

: el día despierta creatividad, magnetismo y una fuerte conexión con tus emociones. La Luna en Piscis favorece encuentros intensos y momentos que pueden renovar tu entusiasmo. Sagitario : la energía disponible invita a bajar el ritmo y prestar atención a tu espacio más íntimo. Una charla familiar o una reflexión personal puede darte respuestas que venías buscando.

: la energía disponible invita a bajar el ritmo y prestar atención a tu espacio más íntimo. Una charla familiar o una reflexión personal puede darte respuestas que venías buscando. Capricornio : la jornada activa tu mente y tu capacidad para resolver asuntos pendientes con claridad. La Luna en Piscis puede ayudarte a comunicar lo que sientes sin necesidad de endurecerte.

: la jornada activa tu mente y tu capacidad para resolver asuntos pendientes con claridad. La Luna en Piscis puede ayudarte a comunicar lo que sientes sin necesidad de endurecerte. Acuario : el día pone el foco en tus valores y en cómo estás utilizando tus recursos y tu tiempo. Actuar con calma y visión a futuro puede darte mayor estabilidad.

: el día pone el foco en tus valores y en cómo estás utilizando tus recursos y tu tiempo. Actuar con calma y visión a futuro puede darte mayor estabilidad. Piscis: la Luna en tu signo potencia tu intuición, tu magnetismo y tu necesidad de priorizar lo que realmente te hace bien. Podrías sentirte más conectado contigo mismo y con personas que valoran tu sensibilidad.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: