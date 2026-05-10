7 alternativas para reemplazar persianas viejas por soluciones que dejan entrar más luz

Al momento de renovar la decoración de un cuarto, es indispensable prestarle mucha atención a las ventanas, pues de esto depende cuánta luz natural entra cada día y qué tanta privacidad se tendrá. Y aunque las persianas pueden ser de gran ayuda en un principio, conforme van desgastándose dejan de ser funcionales y lo mejor es reemplazar, pues hasta pueden hacer que el lugar se vea descuidado.

¿Qué cortinas dejan entrar más luz a la casa? Las 7 ideas para reemplazar persianas viejas