7 alternativas para reemplazar persianas viejas por soluciones que dejan entrar más luz
La iluminación de un hogar es muy importante, así que cuando las persianas ya no sirven bien, se pueden reemplazar por diseños modernos y fáciles de instalar.
Al momento de renovar la decoración de un cuarto, es indispensable prestarle mucha atención a las ventanas, pues de esto depende cuánta luz natural entra cada día y qué tanta privacidad se tendrá. Y aunque las persianas pueden ser de gran ayuda en un principio, conforme van desgastándose dejan de ser funcionales y lo mejor es reemplazar, pues hasta pueden hacer que el lugar se vea descuidado.
¿Qué cortinas dejan entrar más luz a la casa? Las 7 ideas para reemplazar persianas viejas
- Papel autoadherible tipo "vitral". Si no quieres hacer instalaciones extra en las paredes, entonces te convienen los adhesivos que se ponen en el cristal de la ventana únicamente con agua. Además de que se ven bonitos y sus diseños resaltan al instante, al ser translúcidos permiten que la iluminación circule mejor.
- Cortinas casi transparentes. Las cortinas fabricadas con tela siguen siendo una alternativa factible, en especial cuando se trata de iluminar una espacio. De acuerdo con el portal especializado LuxDrape, al ser de materiales ligeros permiten que los rayos de sol entren sutilmente y no saturan las paredes.
- Paneles estilo japonés. Para que tus habitaciones luzcan siempre sofisticadas y acogedoras, la tendencia de poner paneles japoneses en las ventanas podría ser la solución a las cortinas aburridas. Entre sus ventajas, está la facilidad con la que suavizan el ambiente porque no quedan saturadas.
- Persianas tipo sheer. Los modelos de persianas anticuados ya no van más, especialmente ahora que hay tantos modelos disponibles. Por ejemplo, están los diseños de persianas "sheer", que tienen divisiones horizontales entre sólido y transparente, lo que regula el flujo de iluminación, según explica Strickland Home.
- Celosías de aluminio para las ventanas. Si prefieres opciones que aporten a la decoración de tu casa pero sin exagerar, puedes probar las celosías de aluminio que se ponen justo en las ventanas. Se trata de una especie de "patrón" cuidadosamente trazado para filtrar los rayos de sol y quedan preciosas en la sala o el comedor.
- Estores enrrollables. Las persianas tradicionales con varias tiras ya no se usan tanto y hasta suelen percibirse como "obsoletas". Sin embargo, tal como menciona un artículo de DotCom Blinds, los diseños en vertical que pueden enrrollarse para dejar la ventana al descubierto, son asequibles y fáciles de poner.
- Persianas estilo venecianas. Combinar privacidad con buena iluminación en un mismo cuarto sí es posible y las venecianas son una de las mejores opciones para reemplazar a las cortinas viejas. Estos modelos están formados por pequeños eslabones colocados de forma horizontal y que pueden irse ajustando dependiendo de la hora.