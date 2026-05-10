Si tengo un hámster en casa, ¿me puedo contagiar del hantavirus?

El brote de hantavirus que se presentó en el crucero MV Hondius ha causado incertidumbre y preocupación en todo el mundo, a unos años de la pandemia que se vivió por el Covid-19. Diversas autoridades sanitarias han comenzado a difundir información para aclarar dudas sobre lo que actualmente se sabe. Al haber escuchado que el virus es transmitido por roedores, es lógico preguntarse si las mascotas como hámsters pueden ser portadores.

Qué es el hantavirus

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los hantavirus son un grupo de virus transmitidos por roedores que pueden causar enfermedades graves en los seres humanos. Existen muchas especies de hantavirus pero solo algunas causan enfermedad en humanos; la gravedad depende del tipo de virus y la ubicación geográfica. Aunque los roedores son portadores de estos virus, no se enferman con ellos.

En nuestro continente, un contagio puede provocar el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, enfermedad respiratoria grave. El llamado "virus de los Andes", el que se identificó en el crucero MV Hondius (el cual viajaba de Argentina hacia Europa), es un hantavirus actualmente conocido que se presenta en Sudamérica y en el cual se ha documentado transmisión de persona a persona, de manera limitada.

Al no existir un tratamiento específico para curar la enfermedad, es clave la atención médica temprana.

Según la OMS, la transmisión de persona a persona del virus Andes solo se ha documentado en nuestro continente y continúa siendo poco común; solo ha ocurrido con contacto intenso y prolongado, ya sea en personas de la misma familia o parejas íntimas.

¿Los roedores contagian el hantavirus?

Las personas sí pueden contagiarse por contacto con roedores infectados, con su saliva o con sus desechos. Los roedores son la principal fuente de contagio.

De acuerdo con el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes de la UNAM, el riesgo para la población en general sigue considerándose bajo porque la transmisión entre personas es limitada.

¿Te puedes contagiar de hantavirus si tienes un hámster en casa?

En teoría, es posible que un roedor como un hámster pudiera ser portador de hantavirus; sin embargo, es mucho más probable contraer el virus de animales silvestres. De acuerdo con un comunicado del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido emitido en 2023, el riesgo de contagio de roedores conservados como mascotas se considera bajo, pero es importante mantener medidas de higiene específicas. Por ejemplo:

