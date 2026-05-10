Eiza González de luto; la artista informa repentina pérdida con triste mensaje: “Me rompe el corazón”

Eiza González se encuentra de luto. La artista y cantante mexicana hizo uso de sus redes sociales para informar sobre la lamentable pérdida de Pasita, su perrita chihuahua y uno de sus seres más queridos. La publicación de la estrella estuvo acompañada de una serie de emotivas postales y videos de la mascota, así como un triste mensaje de despedida con el que lamentó la pérdida y agradeció el tiempo y los momentos compartidos.

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Eiza González de luto; la artista se despide de Pasita con triste mensaje: “Me rompe el corazón”

En su mensaje de despedida, la intérprete de “Masoquismo” compartió que Pasita ha estado junto a ella durante los últimos 24 años de su vida, pues se trata de la mascota que tuvo desde la infancia. En las imágenes y videos, se ve a ambas pasando el tiempo juntas, como prueba del gran vínculo y amor incondicional que aún existe.

“Me rompe el corazón decir que mi princesa ha cruzado el puente del arco iris. (...) Verla tomar sus últimos pequeños respiros fue una de las cosas más difíciles que he tenido que soportar”, escribió la estrella vía redes sociales. “Durante casi 24 años, siempre fuimos tú y yo. La gente trata de consolarme diciendo que te tuve durante mucho tiempo, pero lo que no entienden es que estoy de luto cada uno de esos años, días, minutos y momentos que compartimos”.

El mensaje de Eiza continúa evocando el sentir de sus seguidores, pues asegura que, cualquiera que haya amado a una mascota y enfrentado su pérdida, comprenderá el profundo vínculo que compartía con Pasita, así como el terrible dolor que atraviesa hoy.

“Cualquiera que alguna vez haya amado de verdad a una mascota conoce este tipo de vínculo. Estuviste allí durante mis años de adolescencia, cuando me convertí en mujer, en cada altibajo y en cada lugar que la vida me llevó. No importa a dónde iba, siempre éramos nosotras”, agregó la actriz. “Pasita, te amo más de lo que las palabras podrían expresar. (...) Corre libre en el cielo, mi niña - persiguiendo ardillas, tomando el sol y esperándome algún día”, finalizó.

La publicación de despedida para Pasita cuenta con miles de comentarios de aliento para la artista, desde sus seguidores, seres queridos y colegas en la industria. Entre las personas que le han mandado muestras de apoyo a la mexicana, destacan nombres como Sebastián Rulli, Luis Torres, Ana de la Reguera, Jaime Camil y Kika Edgar, por mencionar algunos

Descanse en paz, Pasita.