El lugar de CDMX donde puedes comer la pizza más deliciosa y quizá no sabías

La Ciudad de México es un paraíso gastronómico con opciones para todos los gustos, y la pizza no es la excepción. Aunque existen lugares muy populares, hay un sitio en CDMX que ha conquistado a los verdaderos amantes de este platillo por su sabor auténtico y calidad excepcional. Se trata de un rincón poco conocido que sorprende desde el primer bocado y que, probablemente, no sabías que existía.

Aunque hay muchas opciones para probar estos deliciosos platos, uno de los lugares más reconocidos y recomendados es sin duda la Pizza Félix, ubicado en la Roma Norte. Esta pizzería ha sido incluida entre las mejores del mundo según The Best Pizza Awards 2024 gracias a su masa bien fermentada y sabores auténticos que enamoran a locales y visitantes por igual.

¿Por qué Pizza Félix es considerada la mejor de CDMX?

De acuerdo a un análisis de la plataforma de inteligencia artificial Chat GPT, actualmente este negocio se destaca por varias razones que han llevado su reputación más allá de lo local y la posicionan a nivel internacional:



Técnica y tradición italiana: su propuesta respeta las técnicas clásicas italianas de pizza (como la fermentación de la masa y el horneado adecuado) lo que resulta en una masa ligera, aireada y con un sabor auténtico, muy apreciado por los amantes de la pizza artesanal.

Experiencia constante y bien valorada: con años de trayectoria en la escena gastronómica de la ciudad, ha conseguido opiniones consistentes y positivas tanto de comensales locales como de expertos, lo que refuerza su prestigio y reputación.

Ambiente y propuesta integral: además de las pizzas, el lugar ofrece una atmósfera agradable y opciones complementarias como entradas y bebidas, lo que lo hace ideal para una salida gastronómica completa.

El secreto detrás de la mejor pizzería de CDMX

Según detalla el sitio gastronómico Food and Pleasure, las pizzas en Félix se elaboran con distintos tipos de harina de fuerza variable, con una hidratación en bloque del 70 por ciento y una fermentación en frío por 48 horas, un secreto profesional que las coronó como las mejores de la ciudad.

Asimismo, los expertos recomendaron probar una de las pizzas insignia: la clásica Margarita, Marinara y Daviola. Sin embargo, adelantaron que también vale la pena probar Margarita Dop, Ricotta Fonduta y Amalfitana, que lleva salsa bianca, ricotta, parmigiano, mozzarella, pesto, tomates cherrys orgánicos y calabaza.