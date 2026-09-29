Mientras en México tenemos la piñata llena de dulces, en Dinamarca los niños golpean un barril

La piñata llena de dulces es una tradición de México para celebrar casi cualquier evento, desde un cumpleaños infantil, hasta la Navidad y el Año Nuevo. Sin eambrgo, no es igual en todas partes del mundo. Por ejemplo, en Dinamarca se usa un barril, que es golpeado por los niños para sacarle los dulces típicos de allá. ¿Lo sabías? Te contamos los detalles de esta peculiar tradición .

¿Por qué en Dinamarca los niños golpean un barril?

Los niños golpean un barril para sacar los dulces al estilo de una piñata en España o México, aunque su relleno es distinto y también el motivo de la celebración.

De acuerdo con International House Odense, el sitio gubernamental de aquel país, se trata de una de las tradiciones más importantes de Dinamarca que se celebra en febrero.

Se le conoce como el Fastelavn, que es siete semanas antes del Domingo de Pascua. Curiosamente, esta celebración tiene un parecido al Halloween o Día de Brujas, pues los niños se disfrazan y van de puerta en puerta cantando y recogiendo dulces y dinero.

Dinamarca tiene la tradición de usar un barril como piñata.|YouTube Ballerup Bladet & @RonaVlog

La festividad termina con este barril colgado que es cuado como piñata para extraerle los dulces una vez que sea roto por completo. El niño que logre romperla es nombrado rey gato (kattekonge), un personaje relacionado con el invierno..

Según el gobierno local, los niños aprovechan para comer fastelavnsbolle, que es como un bollo redondo y dulce relleno de mermelada o crema.

¿Cuál es el origen de la celebración Fastelavn en Dinamarca?

El Fastelavn en Dinamarca tiene un origen pagano y es una manera de celebración para anunciar el fin de la oscuridad del invierno y el mal, así como el inicio de la cuaresma, una preparación física y espiritual popular de Semana Santa, según información del Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca.

Antes, hasta finales del siglo XVIII, se usaba un gato de verdad para encerrarlo en el barril para que, cuando se rompiera, saliera corriendo en representación del mal, pero se sustituyó por dulces. Una locura, ¿no te parece?