La gastronomía mexicana (7 ideas para hacer de comer con recetas rápidas y fáciles) y la japonesa cuentan con preparaciones que cambiaron con el paso de los siglos y que actualmente tienen numerosas versiones regionales. En México, el mole se prepara con chiles, especias, semillas y, en algunas recetas, chocolate. Mientras que en Japón, el mochi parte del arroz glutinoso y puede acompañarse con ingredientes dulces o salados.

Las diferencias no solo aparecen en los sabores, sino también en la forma de preparación, los ingredientes y las ocasiones en que se consume cada alimento. Pero si lo que buscas es preparar los alimentos más rápido, existe una gran diferencia entre el air fryer y el horno eléctrico.

Mientras en México el mole combina chiles y chocolate, en Japón tienen el mochi que se prepara en versiones dulces y saladas|Pinterest

Ingredientes y preparación del mole

De acuerdo con el Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura, una receta habitual de mole poblano reúne cuatro chiles secos: ancho, pasilla, mulato y chipotle. A estos ingredientes se suman chocolate, tortilla de maíz tostada, jitomate, ajonjolí, almendras, nueces, pan o galletas de trigo, anís, pasas, cebolla, ajo, clavo, pimienta y canela.

No obstante, el chocolate no aparece en todas las variedades, pues hay diferentes recetas regionales. En Oaxaca, por ejemplo, el mole negro incorpora chilhuacle, mulato y pasilla, además de semillas, especias y chocolate de metate. Asimismo, esta entidad cuenta con 7 variedades: negro, rojo, amarillo, verde, coloradito, estofado y chichilo.

ientras en México el mole combina chiles y chocolate, en Japón tienen el mochi que se prepara en versiones dulces y saladas|Pinterest

Ingredientes y preparación del mochi

El mochi japonés tiene como base el arroz glutinoso. Este alimento tradicional surge al cocinar y golpear arroz de este tipo hasta obtener una masa suave, elástica y de textura masticable.

El proceso también puede variar según la receta. El jambo mochi de Kagoshima utiliza harina de arroz glutinoso o mochi recién preparado. Después se coloca en brochetas y recibe una salsa espesa de soya y azúcar.

Las variantes dulces de este platillo japonés incluye combinaciones con pasta de frijol rojo, azúcar, edamame o harina de soya tostada.