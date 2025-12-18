Cuida tu figura; estos son los mejores tips para no subir de peso en la cena de Navidad

Una de las razones por las que la Navidad es considerada de las festividades favoritas de chicos y grandes por igual guarda relación con la cena navideña, misma en donde se presentan platillos por demás exquisitos. Ahora bien, si tu intención es mantener tu figura, aquí conocerás algunos tips para no subir -mucho- de peso .

La cena de Navidad trae consigo platillos que, aunque exquisitos, suelen tener una carga de grasa, aceite y calorías por demás elevada, lo cual hace que su consumo excesivo pueda generar algunos kilos de más en el cuerpo. Ante ello, aquí conocerás algunas recomendaciones para que no subas de peso en esta fecha.

¿Cómo no subir de peso en la cena de Navidad?

Ya sea el pavo, la pierna, el bacalao o los romeritos, la realidad es que cualquier alimento suele ser delicioso y más en esta época de Navidad. Y más allá de no consumir estos platillos, se trata, más bien, de tener un equilibrio en su consumo y de limitar cada uno de estos en el momento que más lo desees.

#fyppppppppppppppppppppppp #foryou #foryoupage #fypシ゚viral ♬ original sound - TYLA @thefoodeffect Diciembre no es el problema. El problema es la combinación: más azúcar, más alcohol, más cenas, menos sueño y menos movimiento. Y sí, eso hace que muchas personas en México suban 3 a 5 kg en un solo mes (algunos reportes hablan hasta de 10). Cuando duermes poco y comes en exceso, tu cuerpo produce más grelina (hormona del hambre) y menos leptina (hormona de la saciedad). Eso significa: más antojos, más hambre y menos control, aunque no sea tu intención. Pero esto NO es para que te asustes ni para que empieces una “dieta de diciembre”. Es para que entiendas tu cuerpo. ✨ ¿Qué puedes hacer si no quieres ser parte de esta estadística? • Cuida tus horas de sueño lo más que puedas. • Mantente activa, aunque sea 20–30 minutos al día. • Disfruta tus cenas, tus postres y tus reuniones… pero con consciencia y moderación. • Prioriza hidratación. • No llegues con mucha hambre a los eventos. #fyp

Otro punto a detallar es, en la medida de lo posible, mantener los horarios de comida que has establecido a lo largo del año. Del mismo modo, luce fundamental no “saltarte comidas”, pues esto podría ser contraproducente toda vez que, al hacer esto, la persona suele comer mucho más durante la cena de Navidad.

De igual manera, se recomienda tomar mucha agua para ayudar a regular el apetito y, con ello, evitar confundir el hambre con la sed. Finalmente, es importante que controles las porciones de tus alimentos para que puedas probar de todo sin que esto signifique un consumo excesivo tanto en Nochebuena como en Navidad.

¿Está mal subir unos kilos de más en esta época navideña?

Si por más que lo intentaste la báscula indica que subiste un poco de peso, no te abrumes, recuerda que el cambio está en ti mismo . Aprovecha el inicio de un nuevo año para plantearte metas a corto, mediano y largo plazo, teniendo la baja de peso a través de la dieta alimenticia y el ejercicio un ejemplo de esta situación.