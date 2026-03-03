Así puedes preparar deliciosos tacos de pescado para la cuaresma: ingredientes y receta paso a paso

Durante la Cuaresma no se tiene permitido comer carne los viernes debido a la tradición de ayuno que simboliza la penitencia y el sacrificio de Jesús en la cruz, según la iglesia católica. Por eso, si estas buscando platillos alternativos , puedes hacer unos deliciosos tacos de pescado que son fáciles de hacer. Te decimos el paso a paso de la receta.

Esta es la receta para preparar un delicioso Aguachile

Receta de los tacos de pescado

Hacer los tacos de pescado te tomarán alrededor de 30 minutos y esta receta es ideal para hasta 5 personas, según el portal especializado Cookpad. Sigue cada uno de los procesos:

INGREDIENTES:

5 Filetes de pescado tilapia y oriental

1 taza de harina

½ lata de cerveza

1 cucharadas royal

1 cucharada de ajo en polvo

1 cucharada de paprika

1 pizca de pimienta

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de cebolla en polvo

5 cucharadas de mayonesa

3 cucharadas de chipotle molido

Col rallada

jitomate

aguacate.

PASO A PASO:

Desinfecta la col y pícala en trozos finos. Lava los filetes de pescado y corta en tiras En un bowl agrega: harina, royal, ajo, cebolla, paprika y pimienta. Mezcla todo. Incorpora la cerveza (y un chorrito de agua si es necesario) Pon a calentar una sartén con aceite. Sumerge las tiras de pescado en la masa y pasa al sartén para feír a fuego bajo. Quita el exceso de aceite de los filetes con papel. Coloca el pescado frito en una tortilla y sirve. Agrega mayonesa, chiles chipotle, aderezo, jitomate y aguacate. Están listos para comer.

|(ESPECIAL/CANVA)

¿Qué otros platillos puedes comer en viernes de Cuaresma 2026?

Además de los ricos tacos de pescado, también te puedes hacer ensaladas, tacos de camaron capeado, tacos de huevos con nopales, tacos con ensalada de repollo, tacos de jamaica y requesón o tortillas de colifrlos en salsa pasilla, por mencionar algunas.

¿Cuánto tiempo dura la Cuaresma 2026?