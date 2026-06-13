Como portadora del Pin del Chef, Ixdit designa a los líderes de la gala de salvación

La gala de salvación de la cuarta semana de MasterChef 24/7 comenzó con mucha intensidad, pues solamente unos cocineros podrán subir al balcón y eludir el reto de eliminación del próximo domingo 14 de junio; sin embargo, no será sencillo y es que la comunicación será clave e Ixdit, como portadora del Pin del Chef, jugó un papel clave.

Ixdit conforma los equipos de Antrax, Jazmín y Ramahá

Al inicio de la gala de esta noche, los paladares más exigentes de México les compartieron los pormenores del reto a los cocineros. Si bien ya estaban divididos en grupos de tres integrantes, uno de los cocineros salvados se encargaría de leer la receta del platillo a preparar y guiar a sus compañeros desde el Mundo MasterChef, por lo que Ixdit se encargó de designar a los tres líderes.

A petición de Claudia Lizaldi, la portadora del Pin del Chef designó a los cocineros de la siguiente manera:

Líder: Antrax

Cocineros: Luis, Claudia y Emmanuel

Receta: Canelones de res al vino tinto con hongos

Líder: Jazmín

Cocineros: María, Ricardo y Diego

Receta: Soufflé de pollo con espinaca y queso de cabra

Líder: Ramahá

Cocineros: Daniela, Julio e Ixdit

Receta: Pita de res Stroganoff

Luego de la organización, los Chefs les aseguraron a los cocineros y al público que seguía la transmisión que la comunicación sería clave para evitar el reto de eliminación del siguiente domingo.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al quinto eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros (hasta el momento) son Carmen, Michelle, Lancer, Flor, Pablo; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.