3 peinados con efecto lifting inmediato para estilizar rostros redondos

Descubre cómo puedes conseguir un efecto lifting inmediato y estilizar los rostros redondos con peinados que utilicen líneas verticales y tensiones estratégicas.

Las caras redondas tienen la característica de una longitud y anchura similares, con pómulos prominentes y líneas suaves. Para poder alargar visualmente las facciones y elevar los pómulos de forma instantánea, los estilistas crean puntos de anclaje altos y pulen los laterales del rostro.

De acuerdo con los expertos, el secreto detrás de un peinado estilizador está en la ilusión óptica de elongación y en la tracción suave que estira la piel de la zona de los ojos y las sienes.

Los 3 peinados con efecto lifting para rostros redondos

Coleta alta ultra pulida

Aplica un gel fijador o cera ligera en los laterales. Con un cepillo dirige todo el cabello hacia un punto alto justo en la línea diagonal que sube desde los pómulos. Asegura con una liga resistente y ocúltala con un mechón de cabello.

Coleta alta ultrapulida para afinar rostros redondos|Pinterest

Al cepillar y fijar el cabello firmemente hacia atrás y en una parte alta, hay tracción y se eleva la comisura externa de los ojos y la línea de las cejas.

La coleta cayendo desde la coronilla, en personas con cabello largo, añade centímetros de altura y alarga el eje vertical del rostro visualmente.

Moño alto desenfadado con dos mechones

Recoge el cabello en un moño alto desordenado en la coronilla. Con la ayuda de un peine de cola, saca dos mechones delgados justo frente a las orejas o en las sienes. Alísalos hacia abajo para que enmarquen tus facciones de forma vertical.

Moño alto desenfadado para afinar rostros redondos|Pinterest

Esto funciona en rostros redondos porque el moño en el punto alto concentra la atención en esta parte y contrarresta las mejillas anchas.

Semirecogido

Divide el cabello horizontalmente de oreja a oreja. Toma la sección superior y llévala a lo alto de la coronilla, peinándola de forma muy pulina y tensa con la ayuda de un spray fijador.

Peinado semirecogido para estilizar rostros redondos|Pinterest

Al despejar la sección superior y los laterales, y tensar la sección media superior, eleva la mirada y se crea un marco alargado.

