5 looks con pelo recogido para cocinar que te harían ver con estilo y evitar un regaño en MasterChef 24/7

En el mundo MasterChef 24/7, el talento con el cuchillo y el sazón no lo son todo, ya que la disciplina y la higiene dentro de las estaciones de trabajo se vigilan con lupa, y uno de los errores más comunes —y que más enfurecen a los chefs, ¿verdad Ixdit?— es descuidar la melena. Un solo cabello suelto en el plato puede arruinar una salsa perfecta y convertirse en el boleto directo a un regaño o, peor aún, a un delantal negro.

Mantener la cabellera bajo control no significa sacrificar la personalidad. La clave está en dominar el equilibrio entre la funcionalidad que exigen el fuego y los ventiladores del set, y la estética que demanda la televisión.

Peinados que te salvarían de un regaño en MasterChef 24/7

Aquí te compartimos cinco opciones de peinados recogidos que te harán lucir con un estilo impecable mientras mantienes los estándares de limpieza al máximo.

El chongo alto pulido

Consiste en recoger todo el cabello en la coronilla y asegurarlo firmemente. Al aplicar un poco de cera o gel texturizado, se eliminan esos pequeños cabellos rebeldes que vuelan con el calor, despejando el rostro por completo.

Trenzas de boxeadora

Al ir trenzadas desde la raíz del cuero cabelludo hasta las puntas, garantizan un soporte que no se moverá aunque pases corriendo al mercado por tus ingredientes en el último minuto.

Coleta baja con burbujas

Si buscas algo moderno, esta coleta es ideal. Sujeta el pelo en la nuca y ve colocando ligas pequeñas a lo largo del largo, abriendo cada sección para crear volumen. Es seguro, vistoso y súper contemporáneo.

Chongo bajo trenzado

Perfecto para melenas abundantes. Se hace una trenza clásica en la parte baja y luego se enrolla en espiral, fijándola con pasadores. Es un look elegante que soporta largas jornadas frente al vapor de las ollas.

Coleta con pañuelo

Una coleta alta y bien sujeta se complementa con un pañuelo amarrado alrededor de la cabeza. El pañuelo no solo aporta un toque de color muy televisivo, sino que funciona como una barrera extra para retener el sudor de la frente.