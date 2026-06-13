Pablo se reagrupa en MasterChef 24/7 y pide un regalo para Claudia por una importante razón

No es ningún secreto que Pablo no está pasando por su mejor momento en MasterChef 24/7, pues además de que recibió un delantal negro en la gala del pasado jueves 11 de junio, no ha tenido el mejor desempeño en sus clases; sin embargo, todo parece apuntar que ha cambiado su estado de ánimo de cara al próximo domingo de eliminación.

Cabe recordar que Pablo rompió en llanto tras portar uno de los mandiles negros y que fue consolado por Daniela en la terraza del Mundo MasteChef, ya que apuntó que se sentía incapaz de continuar en el reality show y que se sentía como una deshonra para Guatemala.

Después de que fuera regañado por el Chef Diego Niño en la clase de este día y a minutos de comenzar la gala de salvación, Pablo aprovechó las cámaras del baño para mandar un mensaje y hacer una petición especial.

Mañana es cumpleaños de Claudia y Pablo pide un obsequio

Pablo recalcó que la ha estado pasando mal, especialmente hoy, pero agradeció el apoyo de los compañeros que lo aprecian al interior de MasterChef 24/7 y nombró específicamente a Claudia, quien se encontraba cerca, por haberlo ayudado este día con su corte de cabello.

Luego de afirmar que ya se sentía mejor, Pablo le compartió al público que sintonizaba la transmisión 24/7 del reality show, que mañana es el cumpleaños de Claudia, por lo que pidió que le mandaran mensajes y buena vibra.

Cuando surgió en la conversación la posibilidad de tener un pastel para celebrarla, Pablo se ofreció a hacerlo en compañía de Daniela "para que no quedara tan feo"; sin embargo, cuando Claudia se distrajo, el cocinero, entre susurros, pidió que hicieran algo especial para su compañera por todo su esfuerzo y lo que ha hecho en MasterChef 24/7.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Camila, Ramahá, Jazmín y Antrax como los nuevos participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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