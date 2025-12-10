Cómo preparar una clásica ensalada de manzana ideal para la mesa de Navidad con solo 7 ingredientes

Llegó la temporada navideña y muchos hogares mexicanos ya están disfrutando las comidas típicas de la fecha. Así es el caso de la clásica ensalada de manzana de Navidad .

Esta preparación es fresca y dulce. Si bien se suele comer en la cena de Noche Vieja y Navidad , junto al pavo relleno, también se puede disfrutar sola como platillo ligero principal. Estos son los ingredientes necesarios para realzar su sabor.

Receta de ensalada de manzana mexicana

La siguiente receta de ensalada de manzana tradicional lleva 7 ingredientes, pero se puede preparar con menor cantidad de elementos. Algunas personas también suelen incorporar durazno y mucha más crema para que quede con una consistencia más acuosa.

Cada versión de esta ensalada navideña tradicional es válida, ya que se puede personalizar a gusto de cada comensal. Estos son los ingredientes y pasos necesarios para preparar el platillo.

Ingredientes para hacer esta ensalada navideña

2 manzanas (preferentemente Golden)

150 gramos de piña en almíbar

150 gramos de leche condensada

100 gramos de crema agria (crema fresca)

100 gramos de pasas

30 gramos de nueces picadas

Pizca de canela molida

¿Cómo hacer ensalada de manzana navideña con 7 ingredientes?

La ensalada de manzana navideña que se puede obtener con esta receta rinde para dos o tres porciones (dos o tres comensales). Pero se pueden multiplicar las cantidades de manera proporcional al número de personas que disfrutarán este platillo.

Llevar a cabo el procedimiento no demandará más de 15 minutos, pero la ensalada debe conservarse al menos 1 hora en reposo en la nevera para que se concentren los sabores.



Pelar las manzanas y cortarlas en cubitos de aproximadamente 2 centímetros. Colocar los cubitos de manzana en un recipiente y añadir la canela, los trozos de piña en almíbar y las nueces picadas. Integrar bien. En otro recipiente: mezclar la crema agria con la leche condensada hasta que queden bien integradas. Mezclar la preparación anterior con las frutas. Integrar bien para que todo quede impregnado con la leche condensada. Ajustar el nivel de canela deseado y dejar reposar la ensalada en el refrigerador por 1 hora aproximadamente. ¡Y listo! A disfrutar con una copa de vino espumoso o con cualquier bebida de preferencia.