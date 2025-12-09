Los mejores tips para decorar tu mesa de forma elegante para la cena de Navidad

La cena de Navidad se acerca cada vez más, por lo que aquellas personas que serán anfitrionas de este evento comienzan a preguntarse qué métodos de decoración tener en casa para sorprender a sus seres queridos. Ante ello, ¿sabías que existe una forma de que tu mesa tenga un panorama elegante para ellos?

Además del árbol y de las conocidas decoraciones en paredes y puertas, la mesa se ha vuelto un lugar en donde la decoración no puede faltar en este tipo de festejos. Por ende, en los próximos párrafos conocerás una serie de tips para sorprender a tus familiares y amigos durante la cena de Navidad.

¿Cómo decorar tu mesa para la cena de Navidad?

Maggie Galton, cofundadora de Onora Casa, explica que la idea es contar con un ambiente sano a través de un espacio cálido en la cena de Navidad. Por ende, recomienda velas de cera encendidas antes de que lleguen tus invitados, así como cerámica artesanal y servilletas de lino o, bien, de algodón tejido.

También se recomienda cristalería mezclada y gestos naturales como lo puede ser un pequeño árbol, hojas secas o una simple rama, gestos que le darán ese toque de vida a la cena de Navidad. Por último, no descartes los apartados vintages, mismos que se han vuelto tendencia entre las nuevas generaciones en los últimos meses.

En cuanto a los colores predilectos para tu mesa, la experta Anette Arellano menciona que los tonos vino, ciruela o burgundy serán los de mayor tendencia en este año, aunque tampoco debes descartar el tradicional verde apagado y los colores naturales; es decir, los arena, beige o café.

¿Cómo lograr que tu mesa luzca bien sin muchos excesos para la cena de Navidad?

Maggie Galton asegura que, en ocasiones, la elegancia está en la intención y no tanto en los gastos excesivos. Por ende, recomienda contrastes tanto en lo áspero como en lo suave, así como piezas útiles que aporten un toque de elegancia y, finalmente, una mezcla entre lo natural y lo artificial.