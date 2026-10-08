Cómo hacer calaveritas de chocolate caseras: Paso a paso con ingredientes fáciles de conseguir

El Día de Muertos está cada vez más cerca y qué mejor manera de celebrarlo y compartir esta festividad mexicana con un detalle lleno de sabor a chocolate preparando en casa las famosas calaveritas de chocolate. Si piensas en dar un detalle durante estos días puedes crear desde tu cocina este dulce representativo muy a tu estilo y con tu sazón.

Las calaveritas de chocolate son fáciles de hacer y requiere de pocos ingredientes así que a continuación te presentamos la forma de hacerlas en casa y compartir este momento en familia, ya que puedes prepararla junto con tus hijos.

¿Qué ingredientes necesitas para hacer calaveritas de chocolate en casa?

Para preparar las calaveras de chocolate en casa ya sea sola a acompañado de tus hijos debes tener en cuenta que los ingredientes que necesitas son fáciles de conseguir y que algunas cosas puedes modificarlas a tu gusto, como colores y porciones de azúcar, ya que de ti dependerá que tan dulce o amarga quieres la preparación

Ingredientes:



Chocolate que se derrite el que se utiliza en repostería puede ser: de leche, amargo, semiamargo o blanco

Molde de silicón de cráneos o calaveritas

Confitería para decorar (opcional)

Chispas de chocolate (opcional)

Chocolate de colores (opcional)

Manga pastelera pequeña o bolsitas mini para hacer los detalles

Paso a paso para hacer calaveritas de chocolate

Paso 1: Derrite el chocolate

Una vez que tengas el chocolate trozalo en varias partes y colócalo en un recipiente y comienza a derretirlo a baño María o en microondas en intervalos de 15 o 20 segundos y mezcla entre cada uno de ellos esto con el objetivo de que no se reseque o queme.

Paso 2: Llena el molde con el chocolate

Cuando el chocolate esté completamente derretido y tenga una textura uniforme viertelo cuidadosamente dentro del molde de silicón, puedes utilizar una cuchara o una manga pastelera para obtener mayor precisión.

Paso 3: Rellena completamente el molde

Rellena completamente el molde con el chocolate, no dejes ningún espacio vacío o con aire, para lograr un mejor llenado da pequeños golpecitos al molde sobre una superficie plana para ayudar a eliminar las burbujas de aire.

Paso 4: Refrigera

Coloca el molde en el refrigerador durante aproximadamente 20 a 30 minutos, o hasta que el chocolate esté completamente sólido.

Paso 5: Desmolda

Una vez endurecido el chocolate comienza a retirar las calaveritas con mucho cuidado del molde.

Paso 6: Decora

Una vez que ya retiraste completamente la calaverita del molde comienza la parte más divertida que puedes compartir con tus hijos, ya que se trata de la decoración, recuerda que aquí es opcional lo que quieres integrar como chispas, colores comestibles, diamantina etc.