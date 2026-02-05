Cómo hacer un auténtico guacamole mexicano; receta paso a paso

Esta es una de las temporadas más altas de consumo de guacamole; sin embargo, cualquier temporada es ideal para hacer una de las recetas más emblemáticas de México. El guacamole ha ido cambiado con los años, se le han ido agregando ingredientes y más, pero hoy te enseñamos cómo hacer la receta auténtica 100% mexicana que quedará para chuparte los dedos.

¡Aprende a preparar aguachile de carne y sandía! Ingredientes y receta paso a paso

Ingredientes para hacer guacamole mexicano

Estos ingredientes son considerados para un bowl mediano, aproximadamente 500 g.

1 cebolla

3 aguacates

2 jitomates

Cilantro

Chile verde (serrano o jalapeño)

5 limones

Sal

Pasos para hacer el guacamole

Cebolla encurtida: El primer paso es cortar finamente la cebolla y encurtirla con el jugo de 5 limones, esto hará que la cebolla no quede picosa y tenga un mejor sabor, además de que ayudará a que los agucates que agregues después no se oxiden.

Picar los ingredientes: Corta el jitomate y el cilantro en pequeños pedazos. También rebana los chiles con cortes muy pequeños.

Machaca el aguacate: Puedes usar un mortero de piedra para machacar el aguacate y agrega el resto de los ingredientes. Después agrega sal y un poco más de limón al gusto para que quede delicioso.

¿Con qué platillos puedo acompañar el guacamole?

Para disfrutar de un auténtico guacamole puedes hacerlo con unos totopos o nachos, es una opción como snack o botana previa a una comida.

El guacamole puede ser un buen complemento para: