Cómo hacer un auténtico guacamole mexicano; receta paso a paso
Siempre es buen momento para disfrutar de un clásico y exquisito guacamole, te enseñamos cómo hacer uno con la receta 100% mexicana.
Esta es una de las temporadas más altas de consumo de guacamole; sin embargo, cualquier temporada es ideal para hacer una de las recetas más emblemáticas de México. El guacamole ha ido cambiado con los años, se le han ido agregando ingredientes y más, pero hoy te enseñamos cómo hacer la receta auténtica 100% mexicana que quedará para chuparte los dedos.
Ingredientes para hacer guacamole mexicano
Estos ingredientes son considerados para un bowl mediano, aproximadamente 500 g.
- 1 cebolla
- 3 aguacates
- 2 jitomates
- Cilantro
- Chile verde (serrano o jalapeño)
- 5 limones
- Sal
Pasos para hacer el guacamole
Cebolla encurtida: El primer paso es cortar finamente la cebolla y encurtirla con el jugo de 5 limones, esto hará que la cebolla no quede picosa y tenga un mejor sabor, además de que ayudará a que los agucates que agregues después no se oxiden.
Picar los ingredientes: Corta el jitomate y el cilantro en pequeños pedazos. También rebana los chiles con cortes muy pequeños.
Machaca el aguacate: Puedes usar un mortero de piedra para machacar el aguacate y agrega el resto de los ingredientes. Después agrega sal y un poco más de limón al gusto para que quede delicioso.
¿Con qué platillos puedo acompañar el guacamole?
Para disfrutar de un auténtico guacamole puedes hacerlo con unos totopos o nachos, es una opción como snack o botana previa a una comida.
El guacamole puede ser un buen complemento para:
- Carne asada
- Quesadillas
- Burritos
- Tacos dorados
- Hamburguesas
- Tacos
- Sandwich de pollo