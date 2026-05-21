La playa de Jalisco donde es más probable que veas una estrella de mar y agua bonita

Isla Cocinas es una hermosa y pequeña playa de Jalisco que se mantiene prácticamente virgen y no le pide nada al Caribe , gracias a sus aguas cristalinas ideales para nadar y avistar animales marinos, como las estrellas de mar. Este paraíso natural se encuentra frente a Punta Pérula, en la Bahía de Chamela, y todavía es poco visitado por turistas.

¿Qué más hacer en Isla Cocinas, además de disfrutar del agua y las estrellas de mar?

Isla Cocinas es una isla pequeña completamente deshabitada, por lo que conserva gran parte de su naturaleza intacta y cuenta con cuidados especiales por parte de las autoridades para preservar la fauna y el ecosistema que habitan en la zona.

Para llegar a Isla Cocinas debes tomar un bote.|(Secretaría de Turismo de Jalisco)

De acuerdo con el sitio de turismo México Desconocido , la experiencia comienza desde el trayecto en lancha, el cual dura aproximadamente 20 minutos desde Punta Pérula. Puedes contratar un guía, tour o servicio de lancha que, además del recorrido, explica algunos de los datos más importantes de este paraíso virgen.

Después, si el tiempo te lo permite, puedes disfrutar el resto de la tarde en Punta Pérula, degustar comida típica de la costa y recorrer tranquilamente el pueblo caminando.

¿Cómo llegar a la playa Isla Cocinas desde Guadalajara?

Como te comentamos anteriormente, la única manera de llegar a Isla Cocinas es en bote. El punto más accesible para hacerlo rápidamente es desde Punta Pérula, donde el costo del traslado ronda entre los 150 y 250 pesos mexicanos por persona. El trayecto dura aproximadamente 20 minutos.

Otras playas de Jalisco donde también puedes ver estrellas de marAdemás de Isla Cocinas —conocida por muchos como la “Mini Cancún” de Jalisco—, existe otra playa con características similares que también puedes visitar si buscas una opción más accesible.

Se trata de Playa Colomitos, ubicada muy cerca de Puerto Vallarta y considerada como una de las playas más pequeñas de México. Sus aguas cristalinas y entorno natural la convierten en otro destino ideal para disfrutar del mar y observar vida marina.