El árbol perfumado ideal para terrazas pequeñas: así se cultiva en maceta

La naturaleza tiene tanto para ofrecernos que cada día se aprende algo nuevo de ella. En cuanto a las plantas, las especies que existen en el mundo son de las más variadas y cada una ofrece propiedades y particularidades que invitan al ser humano a sembrarlas y protegerlas.

En esta época en donde la primavera es protagonista, los jardines de los mexicanos estallan de color y aromas, pero también lo hacen los balcones y las terrazas. En torno a estos pequeños espacios del hogar, un árbol se destaca como el más aromático de todos y puede cultivarse en macetas.

El árbol más aromático

El Osmanthus fragrans, conocido popularmente como osmanto oloroso u olivo dulce, es considerado el árbol más aromático de todos y se está consolidando como la especie perfecta para perfumar espacios exteriores reducidos en entornos urbanos, como balcones y terrazas.

Se trata de un arbusto originario de Asia Oriental, famoso por el intenso y dulce aroma de sus pequeñas flores, que recuerda al olor del durazno o el albaricoque. Se trata de un árbol muy valorado tanto en la jardinería ornamental, por su resistencia y follaje denso, como en la cultura asiática, donde sus flores se cosechan para aromatizar tés verdes o negros, elaborar licores, postres y aceites esenciales destinados a la alta perfumería.

¿Osmanto en maceta?

Teniendo en cuenta las características del Osmanthus fragrans y que mantiene su follaje verde y denso durante todo el año, se trata de una planta ideal para adornar una terraza o balcón. En este punto, resulta interesante saber que puede ser cultivado en una maceta.

Por lo tanto, si quieres perfumar tu terraza con el árbol más aromático puedes plantarlo en un recipiente amplio dotado de un sistema de drenaje eficaz para evitar la acumulación de agua. En cuanto al mantenimiento, los expertos en jardinería recomiendan ubicarlo en zonas con abundante luz natural o sol directo y moderar la periodicidad de los riegos, dejando siempre que la superficie de la tierra se seque antes de volver a humedecerla.

