5 opciones para reemplazar tus tuppers por soluciones más vintages

Los tuppers sin dudas son infaltables a la hora de guardar comidas u otros elementos en la cocina. Sin embargo, si buscas cambiar la vista de tu espacio puedes optar por las alternativas vintage.

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Reemplazar tus recipientes plásticos por opciones tradicionales mejora la estética de tu cocina y elimina los químicos del plástico. Toma nota y no te pierdas de estas alternativas muy clásicas y lindas.

¿Cuáles son las alternativas a los tuppers?

El peligro principal de los tuppers de plástico radica en la migración de compuestos químicos y microplásticos directamente hacia los alimentos. Este proceso se acelera drásticamente por el desgaste, el paso del tiempo y el uso de calor.

Aquí tienes 5 alternativas de estilo clásico y duradero que puedes empezar a utilizar:

Frascos de vidrio Mason Jars



Estilo: Clásico americano de campo.

Ventaja: Cierre hermético de rosca.

Uso: Ideal para ensaladas, sopas y legumbres.

Trucos para retirar las etiquetas de los frascos de vidrio |Crédito: Canva

Contenedores de cerámica con tapa de madera

Estilo: Rústico y artesanal.

Ventaja: Protegen los alimentos de la luz directa.

Uso: Perfectos para ajos, papas o galletas.

Fiambreras de acero inoxidable (Tiffins)

Estilo: Industrial retro de los años 50.

Ventaja: Muy ligeras, irrompibles y apilables.

Uso: Excelentes para transportar almuerzos completos.

Recipientes de peltre (Acero vitrificado)

Estilo: El clásico aspecto de la cocina de la abuela.

Ventaja: Soportan fuego directo y horno tradicional.

Uso: Ideales para hornear y guardar las sobras directamente.

Cajas de pan de hojalata o metal esmaltado

Estilo: Vintage europeo de mediados de siglo.

Ventaja: Ventilación justa para evitar la humedad.

Uso: Diseñadas para pan, repostería y alimentos secos.

Estas son grandes ideas para que puedas llevar a cabo en tu cocina y no solo cambiar la estética sino también poder cuidar tu salud.

En el caso de que necesites conservar plásticos temporalmente, asegúrate de buscar el número 5 (Polipropileno o PP) en la base, que es el más resistente al calor. Sin embargo, la recomendación médica actual es priorizar envases de vidrio o acero inoxidable para resguardar tu salud.