5 opciones para reemplazar tus tuppers por soluciones más vintages
Estas son grandes alternativas que no solo cambian la vista de tu cocina, sino que también cuidan tu salud.
Los tuppers sin dudas son infaltables a la hora de guardar comidas u otros elementos en la cocina. Sin embargo, si buscas cambiar la vista de tu espacio puedes optar por las alternativas vintage.
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Reemplazar tus recipientes plásticos por opciones tradicionales mejora la estética de tu cocina y elimina los químicos del plástico. Toma nota y no te pierdas de estas alternativas muy clásicas y lindas.
¿Cuáles son las alternativas a los tuppers?
El peligro principal de los tuppers de plástico radica en la migración de compuestos químicos y microplásticos directamente hacia los alimentos. Este proceso se acelera drásticamente por el desgaste, el paso del tiempo y el uso de calor.
Aquí tienes 5 alternativas de estilo clásico y duradero que puedes empezar a utilizar:
Frascos de vidrio Mason Jars
- Estilo: Clásico americano de campo.
- Ventaja: Cierre hermético de rosca.
- Uso: Ideal para ensaladas, sopas y legumbres.
Contenedores de cerámica con tapa de madera
- Estilo: Rústico y artesanal.
- Ventaja: Protegen los alimentos de la luz directa.
- Uso: Perfectos para ajos, papas o galletas.
Fiambreras de acero inoxidable (Tiffins)
- Estilo: Industrial retro de los años 50.
- Ventaja: Muy ligeras, irrompibles y apilables.
- Uso: Excelentes para transportar almuerzos completos.
Recipientes de peltre (Acero vitrificado)
- Estilo: El clásico aspecto de la cocina de la abuela.
- Ventaja: Soportan fuego directo y horno tradicional.
- Uso: Ideales para hornear y guardar las sobras directamente.
Cajas de pan de hojalata o metal esmaltado
- Estilo: Vintage europeo de mediados de siglo.
- Ventaja: Ventilación justa para evitar la humedad.
- Uso: Diseñadas para pan, repostería y alimentos secos.
Estas son grandes ideas para que puedas llevar a cabo en tu cocina y no solo cambiar la estética sino también poder cuidar tu salud.
En el caso de que necesites conservar plásticos temporalmente, asegúrate de buscar el número 5 (Polipropileno o PP) en la base, que es el más resistente al calor. Sin embargo, la recomendación médica actual es priorizar envases de vidrio o acero inoxidable para resguardar tu salud.