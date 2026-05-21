VIRAL: frota una papa en tu vidrio antes de que llueva y nota la diferencia

La temporada de lluvias se adelantó en la mayoría de los sectores del país y por ello se han complicado varias circunstancias alrededor de la vida diaria. Por ello, de nueva cuenta se viralizó un consejo que muchos han catalogado como efectivo, el cual busca ayudar a la visibilidad en medio de las duras lluvias. Para eso requieres solamente una papa. ¿En serio funciona?

¿Cómo usar una papa para ayudar a tu visibilidad en tiempo de lluvias?

Primero se aclara que este truco no es nuevo como tal, pero en distintos perfiles de redes sociales se ha compartido de nuevo, pues ayuda para cuando debes salir a las calles en tu automóvil. Y lo atractivo de esta propuesta es que resulta sumamente rápido de hacer y sin gastar mucho en productos especializados.

Nadie niega que el problema del empañamiento y las distintas temperaturas hacen que los vidrios queden llenos de vapor o por fuera repletos de gotas. Por ello, muchos han optado por participar de este consejo donde solo se requiere una papa partida a la mitad y un cuidadoso colocado sobre cada uno de tus espejos. Así lograrás una mejora de visibilidad en terrenos difíciles provocados por la lluvia.

¿Cómo colocas la papa para limpiar los vidrios en tiempo de lluvias?

Es muy sencillo y basta con cortar la papa a la mitad y frotar con la parte interna toda la superficie de los vidrios (limpios y secos) que quieras “mejorar” en tu traslado. Esto se debe hacer con movimientos circulares para que al final se limpien los excesos dejados para evitar manchas del propio tubérculo. Se aclara que este truco resulta bastante efectivo, aunque debes cuidar la cantidad de producto puesta en los vidrios.

Algunos profesionales no avalan este tipo de “remedios caseros” y prefieren acudir a sustancias especializadas en autos, por lo que debes estar atento a cualquier situación adversa. No trates de hacer esto a mitad de un viaje, por lo que deberás “desempañar” con el aire interno del carro o bajando un poco las ventanas… esperando que el torrencial lo permita.