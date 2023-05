¿Cómo bloquear llamadas spam o de números desconocidos?

Desde que Alexander Graham Bell inventó el teléfono en 1876, las llamadas telefónicas se han convertido en una forma popular y conveniente de comunicación. A través de las llamadas, las personas pueden conectarse con amigos, familiares, colegas y clientes en todo el mundo.

Tenga mucho cuidado a la hora de invertir, podría ser fraude

Sin embargo, con el advenimiento de la tecnología, también han surgido llamadas no deseadas o “spam” que pueden interrumpir nuestras actividades diarias y convertirse en una fuente de molestia.

¿Qué son las llamadas spam?

Las llamadas spam son llamadas no deseadas y molestas que se realizan con fines publicitarios, fraudulentos o malintencionados. Estas llamadas pueden provenir de empresas que intentan vender productos o servicios, o de estafadores que buscan engañar a las personas para obtener información personal o financiera. Pero ¿por qué recibo este tipo de llamadas?

¿Por qué recibo llamadas de spam?

Existen varias razones por las que puedes estar recibiendo llamadas de spam. Algunas de las razones más comunes incluyen:



Recopilación de información personal: Muchas empresas de telemarketing y estafadores obtienen los números de teléfono de las personas a través de la recopilación de información personal, como la venta de datos por parte de empresas, concursos y sorteos, o incluso el robo de información.

Listas de números de teléfono: Algunas empresas compran o alquilan listas de números de teléfono de otras empresas o proveedores de datos, lo que les permite realizar llamadas de manera indiscriminada.

Estafas: Los estafadores pueden realizar llamadas de spam con el objetivo de engañar a las personas para que les proporcionen información personal o financiera, como números de tarjeta de crédito o contraseñas.

¿Cómo bloquear las llamadas spam?

Por fortuna, hay varias formas de bloquear las llamadas spam. Aquí te mencionamos algunas opciones:

Aplicaciones de bloqueo de llamadas: Estas aplicaciones utilizan bases de datos actualizadas de números de teléfono de spam para bloquear automáticamente las llamadas no deseadas.

Bloqueo manual: En algunos teléfonos, puedes bloquear manualmente números específicos para evitar que te llamen.

REPEP: En México, existe un servicio llamado REPEP (Registro Público para Evitar Publicidad), el cual es gratuito y te libera de las llamadas de empresas de los sectores de telecomunicaciones, turístico, comercio, etcétera.

¿Las llamadas spam son peligrosas?

Las llamadas spam pueden ser peligrosas si no se manejan adecuadamente. Algunos peligros de las llamadas spam incluyen:



Fraudes : Los estafadores pueden realizar llamadas de spam con el objetivo de engañar a las personas para que les proporcionen información personal o financiera.



: Los estafadores pueden realizar llamadas de spam con el objetivo de engañar a las personas para que les proporcionen información personal o financiera. Malware : Algunas llamadas de spam pueden contener malware o virus que pueden dañar tu dispositivo o robar información personal.



: Algunas llamadas de spam pueden contener malware o virus que pueden dañar tu dispositivo o robar información personal. Acoso: Las llamadas de spam pueden ser molestas y causar un gran estrés emocional, especialmente si recibes llamadas continuas de los mismos números.

¿Cómo denunciar las llamadas de emergencia?

En México, puedes denunciar las llamadas spam a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, la autoridad encargada de proteger los derechos de los consumidores en el país y tiene la capacidad de recibir denuncias y tomar medidas en contra de las empresas que realizan ese tipo de actos.

Para denunciar una llamada de spam en México, puedes seguir los siguientes pasos:

Registra el número de teléfono que realizó la llamada, la fecha y la hora de la llamada.

Visita el sitio web de la PROFECO y busca la opción “Denuncia”.

Completa el formulario de denuncia, proporcionando toda la información relevante, incluyendo el número de teléfono que realizó la llamada, la fecha y la hora de la llamada, y cualquier otra información que puedas proporcionar.

Envía la denuncia a la PROFECO.

También puedes denunciar las llamadas de spam a través de la línea telefónica de la PROFECO, que es el 55 68 87 22 en la Ciudad de México, o el número gratuito 01 800 468 8722 desde cualquier parte del país.

🌐#Proveedor ¿Conoces nuestro servicio de #CopyAdvice en #Telecomunicaciones?



🔎Conoce qué es y qué beneficios tiene.



✅ Un proveedor responsable está comprometido con brindar el mejor producto, servicio y atención a sus consumidores.



🔗 https://t.co/YlFM5XsHm1 pic.twitter.com/BnFffX24sN — Profeco (@Profeco) April 25, 2023

Es importante recordar que nunca debes proporcionar información personal o financiera a alguien que no conoces o que no hayas contactado directamente. Si crees que has sido víctima de una estafa, debes contactar a las autoridades competentes de inmediato.

