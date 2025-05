¿Cómo conoció Ángela Aguilar a Christian Nodal?: En EXCLUSIVA con Pati Chapoy para Ventaneando

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal se ha visto envuelta en la polémica desde su surgimiento, aunque la famosa sostuvo en diferentes ocasiones que su relación comenzó desde hace varios años, aunque se trataba de una especie de amor imposible o complicado que hasta ahora pudo tener su final feliz.

En exclusiva para Pati Chapoy y Ventaneando, la cantante del regional mexicano compartió cómo fue esa primera vez que se encontró con el sonorense, así como sus primeros pensamientos relacionados con el artista y un pedacito de su historia de amor.

¿Cómo conoció Ángela Aguilar a Christian Nodal?

La intérprete de “Nadie Se Va Como Llegó" aseguró que la primera vez que vio a Christian Nodal en persona fue cuando tenía 14 años de edad y asistía a sus primeros premios, e incluso señaló que no sintió interés hacia el cantante en primera instancia.

“Es una historia muy chistosa porque cada persona que forma parte de ella la cuenta diferente y a diferentes edades... según yo tenía 14 años cuando lo conocí en unos premios... no pasó nada, yo estaba trabajando, estaba muy enfocada, eran mis primeros premios, no me habían nominado”, explicó la cantante.

Respecto a cómo inició el amor que existe entre la ahora pareja de esposos, la famosa decidió que no es momento de contar esa historia, asegurando que es algo íntimo que desea guardar para ella y para Nodal, “es algo que en mucho tiempo vamos a contar, las cosas que son tan privadas hay que mantenerlas de esa forma... tuvimos una amistad muy bonita y eso fue creciendo”.

¿Cómo maneja Ángela Aguilar las críticas en redes sociales?

La polémica que se hizo viral y que traspasó fronteras hizo que Ángela Aguilar se convirtiera en víctima del acoso en las redes sociales, aunque ella expresó que le es inevitable no leer o ignorar los comentarios, pero aseguró que sí ha sido difícil “soy un ser humano, tengo 21 años, estoy viviendo una nueva vida, tengo muchos miedos, muchas ilusiones”, explicó.