¿Cómo dejar atrás a tu pareja?

Al terminar una relación de pareja vivimos un duelo por la pérdida de la compañía de esa persona por lo que muchas veces resulta difícil olvidar y dejar atrás lo vivido para poder enfocarnos en sanar nuestras heridas y, una vez listos, volver a salir a conocer nuevos individuos que también estén buscando el amor.

Es por ello que, desde tiempos milenarios, expertos en espiritualidad y esoterismo han dado a conocer diversos rituales para el mal de amores y para los corazones rotos con el objetivo de que se deje atrás a la anterior pareja y las personas dolidas se enfoquen en el futuro y en lo que está por llegar a sus vidas.

¡Descubre qué le depara a tu horóscopo esta semana con Mika Vidente!

El poderoso ritual para dejar atrás a tu pareja

Este ritual para dejar atrás a tu pareja consiste en romper los vínculos y lazos espirituales y emocionales que se crearon durante todo el tiempo que compartieron juntos. Para poder realizarlo necesitarás de algunos materiales como velas, hilo, tijeras y las flores de tu preferencia.

Una vez que tengamos todos los ingredientes a la mano, el siguiente paso es ubicarnos en un espacio tranquilo y donde estemos solos, después amarraremos las dos velas con el hilo y posteriormente las encenderemos.

Posteriormente deberemos tomar las flores y comenzar a pensar en nuestra expareja y en el ciclo que deseamos terminar, especialmente si la relación tuvo tintes de violencia de cualquier tipo. Una vez concentrados pronunciaremos la siguiente frase:

Yo me libero de las cadenas del pasado, suelto y perdono a todos los que me hicieron daño y me perdono a mí misma”.

Una vez realizado lo anterior tendremos que cortar el hilo que une a las velas encendidas con nuestras tijeras. Pues en el ritual esto simboliza cómo cortamos con las ataduras que nos unen a nuestra pareja anterior de manera emocional, espiritual y energética.

Una vez terminado el ritual, debemos guardar las flores en un jarrón y al otro día arrojarlas a un cuerpo de agua, río, mar o manantial, que esté cerca de nuestro hogar.