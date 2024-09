¿Cómo dejar de pelear con tu pareja? 5 consejos

Es normal que en algún momento se manifiestan diferencias con esa persona con la que has constituido una relación y es muy entendible que se expresen, pues no todo puede estar permanentemente bien, también es cierto que no se puede coincidir con todo. Ahora bien, una cosa es una diferenciación sana y amena, y otra es un conflicto. Esta es una instancia nada buena y un tanto compleja en un punto, así que desde esa premisa es mejor evitarlo. Y para ello no es mala idea considerar consejos para dejar de pelear con tu pareja.

¿Cómo puedes dejar de pelear con tu pareja?

Que hablen sobre lo que sucede, pero sin discutir es una. La realidad es que muchos conflictos acontecen por falta de comunicación y desde esa ocasión hay que evitar permanecer en la ignorancia.

Demostrarle amor a tu pareja sin duda que ayuda. Esto se explica en que es mejor ser demostrativo y demostrarle a esa persona que la quieres, pues si no nunca expresas nada es lógico que se desencadenen frustraciones como descontentos que pueden terminar afectando a tu relación. Deja en claro tus prioridades y con ello nos referimos a establecer cuales son tus intereses y preocupaciones para de ahí establecer parámetros como planes en conjunto y entender en qué espacios es más apropiado establecer determinadas situaciones antes que otras.

No mezcles reproches, pues no es buena idea sacar temas del pasado para buscar atacar o incomodar a la otra persona y esto refiere incluso a relaciones fuera de una pareja, así que tómalo como consejo para cualquier instancia.

La realidad es que no solucionas nada haciendo esto y solo puede conllevar la aparición de nuevos conflictos. Y por último, controla tus expectativas. Con esto decimos que no se puede vivir queriendo un prototipo de relación ideal con sonrisas permanentes, pues hay que dar lugar a que las frustraciones como los enojos se manifiesten.