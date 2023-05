Sismo: ¿Qué hacer si no suena la alerta sísmica?

México es un país con alta sismicidad, por ello constantemente se realizan simulacros para mantener alerta a la ciudadanía y que reaccione de forma correcta ante la presencia de un movimiento telúrico. En ese sentido, hace años se colocaron en las calles de la Ciudad de México altavoces y bocinas con la alerta sísmica, la cual suena segundos antes de que se presente un sismo, con el fin de que la población evacúe de forma correcta y se resguarde.

Hace unos días se realizó otro simulacro en la Ciudad de México; sin embargo, algunas bocinas y altavoces presentaron fallas en diversas zonas de la capital, ya que no sonaron. A continuación te decimos cómo reportarlo.

¿Cómo reportar un altavoz o bocina que no sonó durante la alerta sísmica? Si los altavoces cercanos a tu domicilio o centro de trabajo no sirven y no se activaron durante el simulacro de hace unos días, repórtalo de la siguiente forma:

Ingresa a la página de atencionciudadana.cdmx.gob.mx

Una vez en el sitio, en tipo de solicitud elige falla de altavoz, alerta sísmica.

Anota la descripción de la solicitud, en este caso reporte de que la alerta sísmica no sonó, acompañado del ID del poste donde se ubica y la dirección.

De preferencia adjunta imágenes del poste y su ubicación.

También puedes levantar el reporte a través del Locatel, 55-56-58-11-11, donde de pedirán el ID del poste y la dirección donde se encuentra el altavoz que no funciona. El reporte también puedes hacerlo a través de redes sociales, en el Twitter del C5, donde deberás proporcionar los mismos datos.

De acuerdo con datos de la CDMX, más del 99 por ciento de altavoces con la alerta sísmica han sonado y sino, ya sabes cómo y dónde reportarlo.

¿Cuántos altavoces hay en la CDMX?

De acuerdo con la página del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5), en la capital hay un total de 12 postes con altavoces que hace sonar la alerta sísmica.

¿Cómo oír la alerta sísmica en mi celular?

Google desarrolló un sistema de emergencia, que incluye notificaciones sobre temblores y terremotos a nivel local y global, este es compatible con Android.

Para activar la alerta debes seguir los siguientes pasos:



Ir a configuración del móvil.

Ingresar a Seguridad y Emergencia y luego activar Alertas de Terremotos .

y luego activar . Si no encuentras estas opciones puedes hacerlo a través de Ubicación Avanzada y activar Alertas de Terremotos.

¿Qué hacer durante un sismo?

Lo principal es mantener la calma, identificar la zonas de seguridad y evacuar el inmueble siempre siguiendo las instrucciones de no corro, no grito y no empujo. Mantenerse alejado de vidrios u objetos que pudieran caerse, no usar el ascensor, siempre escaleras; entre otras recomendaciones.

¿Cómo atender una crisis nerviosa por un sismo?

Lo primero es reconocer lo que se está atendiendo. La siguiente medida es controlar la respiración (profunda y lenta). Otra técnica efectiva es la distracción, intenta concentrarte en otra cosa. Por último, buscar ayuda profesional es una opción.