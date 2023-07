¿Cómo eliminar las palomitas azules de WhatsApp?

Desde su llegada a plataformas digitales, WhatsApp ha simplificado la manera de comunicarse de muchas personas alrededor del mundo. Pues usarla es muy sencillo, solo basta con descargar la aplicación y comenzar a interactuar de manera gratuita, bajo una conexión a internet o consumo de datos.

Sin embargo, durante mucho tiempo, los usuarios tuvieron la duda de que simbolizaban las dos palomitas grises del chat. Algunos pensaban que significaba que el mensaje enviado había sido leído, lo que seguramente causó muchas peleas. Por suerte en 2014 la plataforma incorporó las palomitas azules para marca la lectura del mensaje.

La nueva actualización ayudó a los usuarios a tener una confirmación de lectura con las palomitas azules. No obstante, esto en ocasiones puede representar un problema para quienes deliberadamente no desean o no pueden responder el mensaje recibido, pero si quieren saber de qué trata el asunto. Si te encuentras en esta situación, este tip te sacará de más de un apuro.

¿Cómo desactivar las palomitas azules de WhatsApp en Android?

Android es uno de los sistemas operativos más usados del mundo. Su amplia compatibilidad con la mayoría de dispositivos lo hacen el favorito de la mayoría. Para proceder a desactivar las palomitas azules en este sistema operativo deberás hacer lo siguiente:



Abre la aplicación de WhatsApp en tu dispositivo Android. Toca los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla para abrir el menú. Después selecciona “Ajustes”. Luego elige “Cuenta” en la lista de opciones. A continuación escoge “Privacidad”. Posteriormente busca la sección “Confirmaciones de lectura” y desmarca la casilla. De este modo, al desactivar la casilla, ya no se mostrarán las palomitas azules en los mensajes que envíes ni en los que recibas.

¿Cómo desactivar las palomitas azules de WhatsApp en iPhone?

Aunque se trata de un sistema operativo más cerrado y un poco más difícil de manejar generalmente, iPhone también cuenta con una base de usuarios de WhatsApp bastante amplia en el mundo. Por ello, si deseas desactivar las palomitas azules en iOS, sigue estos pasos: