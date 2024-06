¿Cómo hacer un pay de limón que no empalaga? Sigue la receta

Ya sea por simple antojo vespertino para acompañar tu taza de café o porque te has propuesto acercarte a la repostería casera, pero no está de más conocer el proceso de hacer un pay de limón que no empalaga. Si bien, puedes encontrar este postre en pastelerías y supermercados, ¿por qué no probar algo más casero equilibrando sabor, acidez y textura?

¿Qué necesitas para hacer un pay de limón que no empalaga?

En primer lugar, los ingredientes que requieres al preparar la base del pay de limón que no empalaga son 2 tazas de galleta Vainilla molida, 5 cucharadas de mantequilla sin sal derretida y precalentar el horno a 180°C. Más tarde, mezcla las galletas molidas con la mantequilla derretida hasta obtener una consistencia arenosa. Luego, coloca la mezcla en el fondo de un molde y presiona con una cuchara para compactar.

Ahora bien, los ingredientes para el relleno y el merengue del pay de limón que no empalaga son 2 latas de leche condensada, ⅓ de taza de zumo de limón verde, 4 yemas de huevo, 3 claras de huevo

y ¼ de taza de azúcar morena. Para la preparación del relleno, primero tienes que mezclar las yemas con la leche condensada y el jugo de limón verde. Luego, bate hasta que se integre todo perfectamente y vierte la mezcla sobre la base de galletas. Por último, hornea el pay de limón que no empalaga durante 10 minutos y una vez fuera del horno, espera a que se enfríe.

Con respecto a la elaboración del merengue del pay de limón que no empalaga, los pasos que debes seguir son batir las claras a punto de nieve y agregar el azúcar gradualmente. Después, esparce el merengue sobre el pay, crea picos con el merengue y hornea por 5 minutos hasta que dore.

¿Por qué razón este pay de limón no empalaga?

El secreto para un pay de limón que no empalaga está en el uso del limón verde, cuya acidez equilibra perfectamente los demás ingredientes, evitando que el postre sea demasiado dulce o amargo. Por último, como puedes ver esta receta no solo es fácil de preparar, sino que también te garantiza un resultado cremoso y acidito, ideal para disfrutar y compartir.

