¿Cómo hacer un ritual con agua y fuego?

Un ritual consiste en una serie de pasos que involucran diversos ingredientes, dependiendo de la cultura, y que nos ayudan a manipular la energía del Universo a nuestro favor con el objetivo de poder atraer eso que deseamos de una manera más fácil y rápida.

Es por ello que desde hace cientos de años, diversas culturas alrededor del mundo se han encargado de crear las recetas de los rituales perfectos que les permitirán alcanzar todos sus sueños o protegerse de las malas energías. Expertos en este tipo de prácticas han revelado un ritual milenario que consiste en el uso de los elementos agua y fuego.

El ritual con agua y fuego para conseguir lo que deseas

Para poder llevar a cabo el ritual con agua y fuego de manera correcta es necesario que primero escribamos en una hoja de papel de color blanco todas las cosas que queramos soltar, nuestros más grandes miedos y las limitaciones que no nos permiten avanzar en la vida, se puede incluir a personas tóxicas que nos causen incomodidad o que nos hayan hecho daño, como la pareja, los amigos o la misma familia.

Una vez realizado el paso anterior debemos quemar la hoja con todo lo que escribimos a la luz de una vela blanca visualizando que el fuego se lleva todo eso que nos mantiene infelices y no nos permite avanzar hacia una mejor versión de nosotros mismos. Mientras realizamos esto podemos decir alguna afirmación como: “Hoy me libero de todo lo que no me hace feliz, hoy dejo ir todo lo que no me hace feliz”.

El siguiente paso de este ritual milenario consiste en tomar otra hoja blanca y escribir todos nuestros deseos y cosas positivas, después doblarla y colocarla debajo de un vaso que tenga agua mezclada con sal durante toda una noche. Al día siguiente con el papel entre las manos agradecerás al Universo como si todo lo que deseaste ya se hubiera cumplido, para que así atraigas eso que tanto sueñas.